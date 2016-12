Americanii, în vizită la RAJA

În ultimii ani, SC RAJA SA Constanța a reușit să devină un model în rândul operatorilor de profil din țară și străinătate. În urma relațiilor de colaborare cu specialiștii străini, compania a reușit implementarea de noi tehnologii în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.Astfel, SC RAJA SA, împreună cu Guvernul Statelor Unite, prin Agenția de Comerț și Dezvoltare SUA din cadrul Ambasadei Statelor Unite la București, a implementat un proiect pilot SCADA pentru zona Cobadin, din județul Constanța. „Investiția, în valoare de două milioane euro, din care compania Motorola Solutions a contribuit cu un grant în valoare de 600.000 de euro, iar Guvernul Statelor Unite ale Americii cu o finanțare nerambursabilă de 1,2 milioane de euro, presupune controlul computerizat, de la distanță, a tuturor parametrilor legați de furnizarea de apă și servicii de canalizare în 25 de localități”, explică purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea.O altă investiție importantă realizată cu sprijinul specialiștilor americani a fost și proiectul pentru contractul de execuție lucrări - „Instalații de control și reducerea mirosului în zona anaerobă a bioreactoarelor, inclusiv mutarea treptei nămolului la Stația de Epurare Constanța Nord“, proiect realizat de firma Coler&Colantonio Inc. În plus, echipamentele folosite în executarea lucrărilor sunt de la compania americană Purafil. În ceea ce privește modernizarea stațiilor de epurare, multe din echipamentele folosite sunt de la compania Bio-Microbics.„Pe partea de tratare a apei potabile, SC RAJA SA folosește, în multe locații, stațiile de hipo-clorit produse de PSI Process Solutions Inc. și pompele de mare capacitate de la firma Lowara”, mai adaugă reprezentantul RAJA.Având în vedere importanța investiției SCADA pentru creșterea calității serviciilor oferite, dar și implicarea Guvernului SUA în realizarea acestui proiect, recent, mai mulți oficiali americani din cadrul programului Black Sea Rotational Force 15.1 au efectuat o vizită de lucru la sediul central SC RAJA SA și la Centrul de Excelență Motorola de la Murfatlar.„În cadrul vizitei, oficialii americani au aflat mai multe despre proiectul prin care sistemele de alimentare cu apă și preluare a apelor uzate din cele 25 de localități din zona Cobadin au fost complet automatizate, dar și despre activitatea Centrului de Excelență, unde, periodic, sunt pregătiți specialiști pentru operarea sistemelor SCADA (atât pe partea de alimentare cu apă și canalizare, cât și pe partea de energie electrică și gaze), atât din județul Constanța, cât și din țară. Cursurile sunt susținute de către reprezentanții Motorola, împreună cu profesori universitari”, a mai completat Irina Oprea.