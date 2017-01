Amenzi usturătoare pentru întârzierea reparaţiilor podului IPMC

Amenzi usturătoare pentru întârzierea reparațiilor podului IPMC

Expertiza tehnică cerută de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții consemnează un aspect bănuit deja de toți constănțenii: podul IPMC are nevoie urgentă de reparații capitale, întrucât este într-o stare avansată de degradare. Până vor fi realizate aceste reparații, reprezentanții ITC a dispus restricționarea traficului greu pe pod. Specialiștii consemnează, în expertiza nr. 1051/2010, făcută publică de reprezentanții ITC, faptul că elementele constitutive ale podului sunt într-o stare avansată de degradare: există numeroase fisuri, infiltrații în zona rosturilor de dilatație, armături fără strat de acoperire, corodate, betoane segregate și ciobite. „În conformitate cu concluziile aceleiași expertize, traficul măsurat depășește în orele de vârf capacitatea de circulație pe pod și se impune restricționarea traficului prin dirijarea unei părți (aproximativ jumătate) pe alte rute de circulație. De asemenea, din cauza intensității traficului care are o componență mare de trafic greu, există pericolul ca autovehiculele grele să se apropie sub zece metri unul de altul (limita minimă de distanță între autovehiculele convoiului A30 de calcul). Pentru evitarea acestui pericol, expertiza recomandă sporirea capacității de circulație a sectorului de drum prin introducerea în circulație a podului dezafectat din vecinătatea podului existent”, se mai precizează în expertiza tehnică. Până la efectuarea reparațiilor, pentru redarea în funcțiune și a părții dezafectate, se impune restricționarea traficului pe pasajul folosit în prezent, pentru a fi evitate tragedii. Analiza realizată a evidențiat și faptul că administratorului podului, SC Confort Urban SA, nu a urmărit comportarea în timp a construcției și nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse la verificările anterioare, motiv pentru care conducerea ITC a dispus aplicarea mai multor sancțiuni pecuniare. Astfel, „pentru neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor de importanță deosebită, referitoare la stabilitate și rezistență (…) proprietarul poate fi sancționat contravențional cu o amendă cuprinsă între 1.550 și 9.300 de lei”, se arată în expertiză, iar lista amenzilor continuă: „pentru neexecutarea obligațiilor de întreținere și reparații care afectează nivelul de calitate corespunzător cerințelor, cu o amendă între 300 și 1.250 de lei”; „pentru necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice a construcției conform prevederilor legale, cu o amendă între 770 și 4.650 de lei”; „pentru neaducerea la îndeplinire, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse prin procesul verbal de inspecție nr. 4803/12.06.06, cu o amendă cuprinsă între 150 și 300 lei”. Reamintim că podul IPMC a intrat din nou în atenția autorităților în luna martie 2010, când două dale s-au prăbușit într-o gospodărie de sub pod, reprezentând un pericol evident pentru siguranța locatarilor.