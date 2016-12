AMENINŢĂRI grave la adresa MAMELOR din Constanţa: VĂ DESFIINŢEZ! VAI DE MAMA VOASTRĂ / AM SĂ VĂ HĂITUIESC…E CLAR?

5

Si mai eficient

In loc sa ne certam cu toti nebunii,deschideti un cont in banca unde toti cei care s-au saturat de cainii strazii contribuie cu o suma de bani.Si.....FAGADAU in INSTANTA,FAGADAU sa plateasca.El este proprietarul cainilor din strada.Fagadau te asteapta zile grele.Neispravitule,nu te iertam !