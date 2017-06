Amendă de 22.000 lei şi magazin alimentar închis de Protecţia Consumatorilor

Amendă de 22.000 lei și magazin alimentar închis de Protecția Consumatorilor

Comisarii Protecției Consumatorilor din Constanța le-au pus gând rău comercianților care nu respectă drepturile consumatorilor. Au luat la rând magazinele din mediul rural și au găsit numeroase nereguli, produse care puneau în pericol atât sănătatea, cât și viața celor care le-ar fi consumat.Cu prilejul unui control, ieri, repre-zentanții CJPC Constanța au găsit la un magazin alimentar din localitatea Valu lui Traian, de la măsline mucegăite, carne, prăjituri și mezeluri expirate, până la frigidere mizerabile, pline de rugină și extremente de rozătoare pe jos. În urma tuturor neregulilor constatate, unitatea a fost închisă până la remedierea deficiențelor. 67 kilograme de produse au fost retrase definitiv de la comercializare și au fost distruse.„Au fost constatate mai multe abateri de la legislația specifică protecției consumatorilor. În primul rând, am găsit excremente de rozătoare în spațiul de depozitare a produselor alimentare, am găsit numeroase produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat, produse cu miros de alterat și culoare nespecifică. Nu erau respectate condițiile de depozitare, aparatele frigorifice prezentau urme de rugină, resturi alimentare, ușile și incintele frigorifice fiind încărcate cu mucegai. Ca urmare, a fost aplicată o sancțiune cumulată în valoare de aproximativ 22.000 lei”, a explicat directorul CJPC Constanța, Horia Constantinescu.Fierbătoare și jucării periculoaseDe asemenea, zilele trecute, comisarii din cadrul CJPC Constanța au verificat magazinele chinezești ce vindeau produse nealimentare, printre care și jucării. Cu acest prilej, au fost găsite la vânzare echipamente electrice precum fierbătoare, boxe, aparate radio etc. ce nu purtau marca CE, fără documente necesare, instrucțiuni și informații privind securitatea, în limba română. Fierbătoarele nu aveau împământare, prezentând risc de electrocutare. „Pachetele cu otravă pentru rozătoare erau expuse la comercializare lângă alte obiecte de uz gospodăresc, prezentând risc major pentru consumatorii care își alegeau produsele de la raft. Au fost identificate jucării de cauciuc de tip yo-yo de diferite forme notificate ca produse periculoase prin sistemul Rapex, prezentând risc de strangulare. Jucăriile nu respectau cerințele speciale de siguranță, deoarece părțile componente nu trebuie să prezinte pericol de strangulare. De asemenea, erau scoase la vânzare batoane pentru bule (soap buble), care prezintă risc microbiologic cauzat de soluția pentru bule, produs notificat prin sistemul Rapex, dar și produse cosmetice diferite, cu termen de valabilitate depășit”, a mai spus directorul CJPC Constanța.