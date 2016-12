Ambulanţele, însoţite de utilajele de deszăpezire pentru a ajunge la pacienţi

Ambulanțele, însoțite de utilajele de deszăpezire pentru a ajunge la pacienți

Ambulanțele au trebuit să răzbată prin nămeți și printre mașinile înzăpezite pentru a putea ajunge la bolnavi. Pentru că timpii de răspuns la o solicitare au crescut considerabil, conducerea Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Constanța a suplimentat numărul de autosanitare care s-au aflat ieri pe teren. „Dacă de obicei avem 24 până la 29 de autosanitare pe teren, astăzi (n.r. - ieri) avem 36. Am ajuns la toate solicitările, la unele mai greu, și cu ajutorul utilajelor de deszăpezire”, ne-a declarat dr. Vasile Popescu, directorul SAJ. „Au fost situații când nu am putut intra pe străzile lăturalnice, pentru că erau blocate de mașini sau pentru că oamenii au aruncat zăpada în mijlocul străzii. O astfel de problemă am avut la o solicitare de pe strada Theodor Speranția, la intrarea de pe Șoseaua Mangaliei. S-a intervenit cu wollă, pentru a putea înainta ambu-lanța”, ne-au mai spus reprezentanții serviciului. Cadrele medicale au afirmat că numărul solicitărilor primite ieri nu a fost mai mare comparativ cu restul zilelor. Pentru a putea ajunge la bolnavii din județ, ambulanțele au fost însoțite de utilajele de deszăpezire ale Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța. Cristian Moldoveanu, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Constanța, a subliniat că aceasta a fost una dintre prioritățile regiei, de a deschide drumul pentru salvări. De exemplu, la Fântânele și Nuntași a fost nevoie să se intervină în jurul orei 14,00, căci a fost nevoie de două ambulanțe pentru a transporta mai mulți bolnavi la spital. Salvare înzăpezită la Eforie Efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au intervenit, în cursul nopții de luni spre marți, la două evenimente. Astfel, la 1,16, Stația ISU Tuzla, cu o autospecială și cinci subofițeri, a fost solicitată de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și a intervenit pentru a transporta, cu targa, un pacient supraponderal. Ambulanța a rămas înzăpezită în apropierea Spitalului de Ortopedie din Eforie Sud, iar persoana aflată în ambulanță trebuia transportată până la unitatea sanitară.