Ambulanţa funcţionează la cota de avarie

Ambulanța funcționează la cota de avarie

Medicii și asistentele nu vor să profeseze pe ambulanță. Serviciul Județean de Ambulanță Constanța (SAJ) trece printr-o perioadă foarte grea din cauza deficitului de personal. Problema este destul de gravă, în condițiile în care sezonul estival a început, iar solicitările către Ambulanță au început să fie din ce în ce mai numeroase. În mod normal, în schema de personal a SAJ există 46 de posturi de medici. Doar 23 sunt ocupate, după cum ne-a declarat dr. Vasile Popescu, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Nici asistenții nu se înghesuie să profeseze în domeniu. Din cele 153 de posturi existente, doar 133 sunt ocupate. „Luna aceasta, am scos la concurs 20 de posturi. S-au prezentat trei candidați. Doar unul dintre ei a luat concursul”, explică dr. Popescu. În fiecare lună sunt organizate asemenea concursuri, dar niciodată nu există persoane interesate. Cauza? „E prea greu. Nimeni nu se înghesuie la ambulanță. Preferă să lucreze într-un cabinet sau la Urgență. Mulți dintre ei au plecat să lucreze în străinătate”, precizează directorul SAJ. Dacă în anii trecuți la Ambulanța constănțeană veneau să lucreze medici și asistenți detașați de la serviciile de ambulanță din țară, în acest an nu va mai fi posibil. „Am vorbit cu colegii din țară. Peste tot este aceeași problemă. Au plecat foarte mulți angajați să lucreze în străinătate”, explică dr. Popescu. Situația este cu atât mai problematică cu cât numărul de solicitări către Ambulanță a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, dacă în 2007, în perioada 1 – 20 iunie, Ambulanța a înregistrat în jur de 6.000 de solicitări, în acest an numărul acestora a ajuns la 9.500. Problema pare fără rezolvare, mai ales că autoritățile ridică din umeri și spun că nu există specialiști în domeniu. Serviciul de Ambulanță Con-stanța are în dotare 70 de ambulanțe. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt dotate cu aer condiționat. În acest sezon estival, ambulanțele vor staționa în Neptun, Vama Veche, Eforie Nord, Costinești, Mamaia.