Amăgire: Cu cât ar putea creşte pensiile anul viitor

Amăgire: Cu cât ar putea crește pensiile anul viitor

Pensiile ar putea crește la înce-putul anului viitor cu cinci la sută. Anunțul a fost făcut de premierul Victor Ponta, care a spus că Guvernul are această „capacitate pe baza strategiei fiscal-bugetare”, dincolo de indexarea făcută în fiecare an. „Avem capacitatea, pe baza stra-tegiei fiscal-bugetare, de a crește, dincolo de indexarea pe care am făcut-o în fiecare an, să indexăm pensiile cu până la 5 la sută”, a explicat primul ministru. La rândul său, în luna septembrie, ministrul Muncii, Rovana Plumb, declara că pensiile vor fi indexate cu cinci procente, în raport cu rata inflației, de la 1 ianuarie 2015. „Vom continua cu măsurile reparatorii și le transmit celor care au muncit o viață că vom continua și cu respectarea legislației în așa fel încât, de la 1 ianuarie 2015, pensia să fie majorată, conform legii, cu cinci la sută. De asemenea, vreau să vă spun că vom lua în calcul și majorarea pensiilor mici începând cu anul 2015. Acum lucrăm cu Ministerul de Finanțe”, spunea Rovana Plumb.