„Am fost un om al străzii, paralizat, nebărbierit şi neîngrijit!“

Bătrânețe la azil

„Am fost un om al străzii, paralizat, nebărbierit și neîngrijit!“

La marginea unui cartier nou din localitatea Poarta Albă, în mijlocul unei grădini mari și frumos amenajate, se află Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Vârstnice. Este un locaș liniștit, primitor, o adevărată oază pentru cei care își duc traiul acolo. Sunt departe de familiile lor, dar aproape de prieteni. Sunt împăcați cu soarta lor și și-au făcut o viață nouă aici. Pe Petre Monahov l-am întâlnit în clubul centrului. Are 61 de ani și este în azil de un an. Acum își aduce aminte cu drag despre viața sa, dar au fost momente când a fost deznădăjduit și nu credea că va mai putea să fie bucuros și fericit vreodată. Stă într-un cărucior cu rotile, dar, de când face terapie, la azil, se simte mult mai bine, și chiar a făcut câțiva pași singur. „Acum, dacă privesc în urmă, aventura mea a fost foarte frumoasă. Am avut o situație bună, casă, masă, copii, dar, la un moment dat, am avut neplăceri în familie și, după 35 de ani de căsnicie, am ajuns la divorț. Atunci viața mea s-a schimbat complet, căci am pierdut apartamentul în care locuiam cu familia, mașina și am rămas pe drumuri. Am lucrat 38 de ani la Ministerul Transporturilor, apoi mi-am pierdut și serviciul”, povestește nea Petre. O noapte norocoasă De aici se rupe filmul, iar bărbatul nu ne mai dă așa de multe detalii. Este clar că a fost perioadă despre care nu vrea să își amintească. Mai știe doar că a locuit pe la prieteni, până când niciunul nu a mai vrut să îl țină și a ajuns pe străzi. „Am descoperit un adăpost în subsolul spitalului. Nu mai știu cât am stat pe acolo. În cele din urmă m-au găsit două surori care fac parte dintr-o asociație de ajutorare a oamenilor străzii, m-au ajutat, iar în noaptea de 16 decembrie 2009, am fost adus la azil. Datorită lor am ajuns aici. Eram un om al străzii, nebărbierit, neîngrijit, dar acum mă simt extraordinar de bine. Avem condiții foarte bune aici”, spune bărbatul. Are doi frați în America Stă într-un cărucior cu rotile din cauza unui accident, când a căzut de pe o scară și a rămas paralizat. „Datorită personalului de aici, cu care fac recuperare, am început să mă mișc cu picioarele mele și sper să fie din ce în ce mai bine”, explică nea Petre. Chiar dacă e bucuros că poate să meargă din nou, are un necaz mare în suflet. Nu mai știe nimic de familia sa. „Fata are 33 de ani și am auzit că e plecată în Japonia, iar băiatul are 36 de ani și e căsătorit în Italia. Nu am mai vorbit cu ei de ani de zile. Doar o soră de-a mea m-a vizitat acum trei luni. Mai am doi frați. Unul locuiește în New York și celălalt în Atlanta, în Statele Unite ale Americii. Poate, dacă o să mă simt bine, o să merg la ei anu’ ăsta”, speră, optimist, bărbatul. Până atunci însă mulțumește în fiecare zi pentru norocul pe care l-a avut să ajungă în Centrul de la Poarta Albă. Se bucură de fiecare clipă petrecută acolo. Și-a făcut mulți prieteni și se înțelege foarte bine cu personalul, căruia îi este recunoscător pentru ajutorul dat. Centrul de Îngrijire și Asistență de la Poarta Albă găzduiește 96 de bătrâni. Taxa este de 80% din pensie, dar nu mai mult de 602 lei pe lună. „Majoritatea beneficiarilor noștri au pensii mai mici de 602 lei și avem și numeroase cazuri sociale care nu au niciun venit. Cu toate acestea, încercăm să ne descurcăm. Suma alocată pentru hrană este de 8,3 lei pe zi și ne străduim să ne încadrăm, să avem un meniu bogat și diversificat. Oferim, de asemenea, asistență medicală pe timp de zi și de noapte, îngrijire personală, recuperare medicală, dar și consiliere socială și psihologică. Condițiile sunt bune. Avem căldură, apă caldă, fiecare cameră este dotată cu televizor cu cablu, spațiu de socializare, în club. Unii dintre beneficiarii noștri sunt în centru de mai bine de 18 ani și nu vor să mai plece. Mulți au spus la început că nu pot să reziste, dar apoi și-au dat seama că duc un trai bun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicoleta Vădineanu, directorul centrului.