"Am acest Vis ca asistentul social să fie promovat și valorizat în țara mea!"

Ştire online publicată Luni, 18 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe data de 25 septembrie 2017, filiala Constanța a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) ridică întreg județul în picioare pentru asistența socială, organizând la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală al comunei Cumpăna un eveniment dedicat asistenților sociali și oficialităților județene ce susțin profesia de asistent social. Județul nostru se alătură celorlalte județe prin care a trecut Caravana CNASR: Gorj, Sibiu, Neamț, Bacău, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Vaslui, Argeș, Oradea.- Bine v-am găsit. Ne bucurăm că turneul național „România se ridică în picioare pentru asistența socială” organizat de către CNASR ajunge în inima Dobrogei, pe Coasta Mării Negre, la Constanța, un oraș fermecător în care multiculturalismul este la el acasă. Mulțumim inimoasei filiale locale a CNASR condusă de către Marinela Grigore, o echipă profesionistă, unită și cu rezultate pe măsura muncii lor. Întreaga conducere a CNASR se alătură întregii suflări a județului, în sala de conferințe a primăriei din Cumpăna, una dintre cele mai moderne și mai renumite comune ale țării și cu pricepere condusă de către doamna Mariana Gâju - premiul politicianul anului la ediția 2015 a Galei Naționale de Excelență în Asistență Socială. Mulțumiri speciale doamnelor Marinela Grigore, Carmen Constantinescu, Alexandra Trifan Dinică, Marcela Avram, dar și tuturor oficialităților, asistenților sociali, prietenilor și susținătorilor constănțeni a căror inimă bate pentru profesia de asistent social!- Tehnic vorbind, asistentul social este absolventul de studii universitare de asistență socială care deține avizul de exercitare a profesiei eliberat de către CNASR. Asistentul social este profesionistul ce deschide lacăte și uși ferecate, ale inimilor dar și ale instituțiilor statului, construiește strategii, conexiuni și oferă sprijin concret celor care au nevoie de “extraordinar” în viețile lor.Visăm la un sistem de asistență socială în care asistentul social să dețină un loc central, visăm la un sistem de asistență socială în care asistentul social să fie promovat și valorizat.Viitorul se construiește astăzi, aici la Cumpăna! Este mai mult decât o sintagmă, este mai mult decât un îndemn motivațional, este o realitate. Ceea ce vedem și ceea ce trăim astăzi este realitatea simțită și gândită cu mulți ani în urmă, când am îndrăznit să visăm, când am îndrăznit să privim dincolo de zid, dincolo de bariere. Am plecat în 1990 de jos, de la o singură facultate de profil, astăzi avem 23. Atunci existau câțiva asistenți sociali supraviețuitori, absolvenți ai Școlii Superioare „Principesa Ileana”, astăzi suntem 40.000. Atunci eram necunoscuți, astăzi CNASR cucerește întreaga țară ridicând-o în picioare pentru asistența socială! Din emoții se construiesc relații… din emoțiile dvs s-a construit o profesie… din inimile noastre se construiește o țară ridicând-o în picioare pentru asistență socială!- Să se ridice în picioare pentru asistența socială! Am apelat la o licență poetică când am denumit astfel campania noastră pentru a transmite atât forma elegantă în care se desfășoară evenimentele noastre de promovare profesională cât și conținutul acesteia. Ne dorim să redăm demnitatea asistentului social iar profesiei noastre nobile gloria și splendorile de altădată.- Știm că s-au făcut eforturi mari la dvs. în județ, că ați investit cu încredere profesia de asistent social înfințând o facultate de profil, că rata de angajabilitate este ridicată în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, ca și în cadrul unor primării locale, dar per ansamblu, în cadrul rețelei rurale de asistență socială asistentul social este o prezență rară, și nu din vina lor. Aceste este unul dintre mesajele pe care le transmite campania noastră, ca dincolo de creșterile salariale pentru asistenții sociali, autoritățile locale să facă eforturi pentru a angaja la nivelul comunelor și al satelor asistenții sociali, profesioniștii ce aduc plus valoare comunităților locale.- Campania pe care o desfășurăm la nivel național are și darul de a uni oamenii, căci la evenimentele noastre participă oficialități, asistenți sociali, societate civilă, jurnaliști, autorități locale, prieteni și susținători ai profesiei de asistent social, toți cei a căror inimă bate pentru asistența socială și implicit pentru profesia de asistent social. Ne bucurăm atunci când oamenii încep să se cunoască, să stabilească colaborări, să caute împreună soluții pentru problemele pe care le întâmpină în cadrul comunităților pe care le reprezintă.- Să-și păstreze demnitatea, să nu se lase văduviți de visurile lor și să-și urmeze inimaindiferent de circumstanțele exterioare. Să se ridice deasupra vremurilor, să-și pună în valoare la timp și ne la timp calitățile și competențele, expertiza profesională pe care cu siguranță o dețin. Să readucă zâmbetul și speranța pe chipurile semenilor noștri ce se află în situații limită de viață. Să știe și să fie convinși de faptul că CNASR, organizația reprezentativă pentru comunitatea noastră profesională face tot ce depinde de ea pentru a reprezenta, promova și valoriza profesia de asistent social, sub toate aspectele și dimensiunile ce le implică o astfel de responsabilitate. De asemenea, îi rog să rămână credincioși profesiei pe care și-au ales-o atât cu inima, cât și cu mintea, căci nu există nici o contradicție între cele două.- Parteneriatul public-privat este o necesitate la nivel local. Se practică de zeci de ani în țările cu tradiție în dezvoltarea asistenței sociale. Nu de puține ori, statul prin mecanismele sale greoaie nu poate să intervină prompt și eficient în rezolvarea unor probleme sociale, iar organismele private, fie că vorbim de organizații non-guvernamentale, fie că vorbim de cabinetele private de asistență socială, dețin expertiza și resursele umane înalt calificate, pentru a rezolva mult mai eficient și chiar cu resurse financiare mai reduse. Așadar răspunsul meu la întrebare este: da, cred! Dincolo de acest parteneriat public privat, ce presupune o contribuție reciprocă sub toate aspectele și implicațiile acestor eforturi comune de rezolvare aproblemelor sociale, putem discuta și de concesionarea serviciilor sociale către cabinetele individuale de asistență socială. Așadar, soluții există, voință și dorință locală să existe!- Îmi reamintiți iată care este meseria mea de bază, ce de dascăl, îmi iubesc meseria la fel de mult ca și profesia. Viitori colegi și actuali studenți le urez succes în noul an universitar, dar am și un îndemn pentru ei: să-și ia cărțile drept aliați și să fie buni samariteni pentru prietenii și semenii lor, să fie îndrăzneți, să-și depășească destinul și marcheze istoria cu viețile lor.