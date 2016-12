ALT CUTREMUR LA GALAŢI!

ALT CUTREMUR LA GALAȚI!

Sâmbătă, 05 Octombrie 2013

Un nou seism , cu magnitudine 3.1 a avut sâmbătă la Galați. Șefa Colectivului de Studii Teluricomagnetice și Bioseismice, dr. Iren Adelina Moldovan, susține că mișcarea seismică din zona Izvoarele îi sperie și pe cercetători. "Ne temem de alunecări de teren", spune experta în seismologie, pentru Viața Liberă Galați. Echipa de cercetători se întoarce astăzi la Izvoarele, scrie realitatea.net. Dr. Iren Adelina Moldovan a mai precizat că specialiștii care se întorc astăzi în județul nostru au în plan să discute și cu cei de la firma care extrage petrol în zonă, dar și cu cei de la ISU, care fac aplicații militare în poligonul din apropiere. Nici cauzele care au condus la aceste mișcări seismice nu sunt încă elucidate. „Ar putea fi vorba de cutremure naturale sau de seismicitate indusă în principal de acumulările de ploi. Este știut că ploile puternice induc cutremure sau că acumulările de apă din bazinele râurilor ce apasă pe albie pot, de asemenea, induce seisme”.Incepand din ziua de 23 septembrie 2013, in judetul Galati s-a inregistrat un roi de cutremure crustale, cu focare la adancimi foarte mici (5+/-2 km); epicentrele acestor miscari seismice au fost localizate la 16-20 km nord-vest de municipiul GALATI, in apropierea comunelor Schela si Izvoarele. Pana in prezent in aceasta zona s-au produs peste 50 de cutremure.