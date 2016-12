Alocaţiile de stat pentru copii s-au dublat. De când va intra în vigoare decizia

Alocațiile de stat pentru copii s-au dublat. De când va intra în vigoare decizia

În numai două luni de zile, copiii vor primi de la stat de două ori mai mulți bani. Guvernul a aprobat, ieri, dublarea alocației lunare, de la 42 la 84 de lei. După o bâlbâială de 24 de ore, în care, inițial, amendamentul creșterii alocațiilor a fost respins de Comisia de Muncă, apoi aprobat de Camera Deputaților, Guvernul s-a angajat să găsească resurse financiare măcar pentru anul în curs.Propunerea dublării alocațiilor a fost făcută de reprezentanții Partidului Național Liberal, dar a fost votată de 322 de deputați, fiind doar două abțineri. „A fost un moment deosebit, mai ales că se întâmplă foarte rar ca să avem noi o majoritate. Este un amendament foarte important pentru toți copiii din România. Însă, este un pas spre normalitate, un pas mare pentru toți copiii noștri. Sigur că nu este o sumă foarte mare, dar totuși este vorba despre dublarea sumei inițiale. Este un ban în plus care poate fi cheltuit pentru educația unui copil, pentru tot ce are el nevoie”, a declarat deputatul PNL Gheorghe Dragomir.Sunt bani numai pentru anul acestaAsociații neguvernamentale, dar și numeroși parlamentari au solicitat, de-a lungul anilor, mărirea alocațiilor pentru copii. Însă, de fiecare dată, propunerile lor au fost respinse, pe considerentul că nu există resurse financiare. Nici acum situația nu pare să fie foarte aranjată, premierul Victor Ponta anunțând că, deocamdată, sunt bani numai pentru anul acesta.„Guvernul duce la îndeplinire deciziile Parlamentului și, la un vot atât de consistent, trebuie să ne conformăm. Mă bucur că o măsură de stânga este sprijinită și de liberali. Impactul financiar pentru acest an este de 900 de milioane de lei, îl vom acoperi cu siguranță. Pentru bugetul pe 2016 vreau sprijinul Parlamentului ca această măsură să rămână în vigoare. Ne vom supune voinței Parlamentului, pentru acest an, vom asigura resursele financiare și vrem și sprijinul Parlamentului pentru resursele din anii viitori”, a spus primul ministru.Alocațiile mărite vor fi trimise, însă, la beneficiari, abia peste două - trei luni de zile. Din punct de vedere procedural, măsura de dublare a alocațiilor urmează să intre în vigoare în aproximativ două luni. Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor vor face în zilele următoare un anunț oficial.