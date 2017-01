Alocaţiile copiilor bogaţi, reîmpărţite la cei săraci

Alocațiile copiilor bogați, reîmpărțite la cei săraci

Statul român a ajuns într-un impas financiar foarte serios. Poate cel mai grav din anii de după revoluție. Nu mai are bani. Știm cu toții acest lucru și o simțim pe pielea noastră în fiecare zi. Se taie din pensii, se taie din salarii și, acum, se taie și din alocațiile copiilor. Ministrul Muncii, Familiei și Solidarității Sociale, Mihai Șeitan, a anunțat vineri că Guvernul intenționează să schimbe sistemul de acordare a alocațiilor. În urma modificărilor le-gislative, aflate, în prezent, în lucru, sumele lunare pe care le vor primi copiii vor fi calculate în funcție de veniturile părinților. Măsura se va aplica începând cu anul 2011. „Nu este corect ca o familie care câștigă 200.000 de euro, de exemplu, să primească aceeași alocație de stat. Nu vor mai primi toți copiii alocația de 42 de lei, ci doar de la un anumit plafon în jos”, a explicat ministrul Mihai Șeitan. În plus, secretarul de stat în Ministerul Muncii, Mariana Nedelcu, a precizat că, în acest moment, se lucrează la un act normativ pentru reglementarea alocațiilor pentru copii și este posibil ca toate alocațiile, precum cea complementară, monoparentală și cea de stat, de 42 de lei, să fie transformate într-una singură. „S-ar putea ca în 2011, acești copii care provin din familii înstărite să nu mai primească alocații de stat. Deocam-dată se lucrează la acest proiect și nu a fost stabilit un plafon”, a mai precizat Mariana Nedelcu. Discriminare sau abuz? Măsura diferențierii alocațiilor și chiar neacordării lor copiilor privilegiați a pus pe jar toți părinții. Criticile la adresa Guvernului nu au întârziat să apară. Dacă unii consideră hotărârea ministrului ca fiind discriminatorie față de copiii ce provin din familii înstărite, unii vorbesc despre legile haiduciei, iar alții spun că alocațiile mărite vor ajunge în crâșmele satelor și nu la micuți. „Mi se pare un abuz să limitezi dreptul copiilor la alocație, atât timp cât nu este un ajutor social. Nu ar trebui să se țină cont de cât de înstărite sunt familiile, că nu este vorba despre un drept social, ci de un drept câștigat al copilului. Nici în comunism nu au fost tăiate alocațiile copiilor”, a declarat Mihaela Gună, președintele Federației Naționale a Asociației Părinților din Învățământul Preuniversitar. Nici părinții constănțeni nu sunt prea încântați de propunerea ministrului Șeitan. Cei mai vehemenți spun chiar că statul a ajuns să își bată joc de copiii lor. „Oricum cei 42 de lei sunt o sumă foarte mică față de nevoile copilului la ora actuală și la prețurile care sunt și la mâncare și la haine. Dar măcar îi primim și nu îi dăm”, este de părere Ioana Corbu, mama unui băiețel în clasa întâi. O altă mămică, de data aceasta a doi copii, spune că banii sunt bineveniți, chiar dacă suma este mult prea mică pentru a crește un copil cu ea: „În fiecare lună, mi-e și rușine când mă duc la poștă să iau banii, dar, de multe ori, chiar am nevoie de ei. Mi-am făcut un obicei și, imediat după ce iau cei 84 de lei care li se cuvin copiilor mei, mă duc și cumpăr pește proaspăt. Copiii au nevoie să mănânce pește măcar o dată pe săptămână. Nu îmi permit însă așa de des”, ne-a povestit Mihaela Dincă. Își plătește rata la calculator cu alocația Tatăl unui băiețel în clasa a doua ne-a spus, la rândul său, că școlarul se bazează pe banii din alocație. „Acum două luni i s-a defectat calculatorul și nu aveam posibilitatea să-i cumpăr altul. Atunci el s-a oferit să-și pună alocația la bătaie pentru a lua unul nou, în rate. Mi-a fost tare rușine. Am plătit eu avansul, iar el dă 40 de lei pe lună, rata. Îi mai rămân doi lei, dar are computer nou!”, ne-a explicat George Ispas. „Măsura nu este rea, pentru că sunt mulți oameni care câștigă foarte mulți bani și nu stau în loc de alocație, dar ar trebui doar să se reducă suma, nu să se scoată de tot pentru această categorie de copii. Este totuși un drept al tuturor copiilor”, este de părere Cătălin Vătafu. Și alți părinți consideră decizia binevenită: „Da, așa ar fi normal, ca alocațiile să fie calculate în funcție de venituri. Acum depinde însă ce plafon va stabili ministrul și acesta trebuie calculat ca venit pe membru de familie și nu ca un total al salariilor părinților. Nu mi s-ar părea în regulă ca plafonul să fie mai mic de 6-7.000 de lei pe lună”, spune Dan Buzatu. Alocații la birtul satului Am întâlnit și părinți gata să renunțe la alocația cuvenită copiilor lor. „Sunt de acord ca banii să fie redirecționați pentru aceia care au într-adevăr nevoie de ei, care umblă desculți sau mănâncă doar cornul și laptele de la școală ori la cantina săracilor, de la biserică. Dar oare acolo vor ajunge banii sau îi ia bețivul de taică-su și îi bea la birtul satului?”, ne-a întrebat Ioan Mihai. Iar Mariana Pricop crede că, deși măsura este bună, „va încuraja nemunca, iar anumite categorii sociale vor turna copii pe bandă și vor trăi din alocațiile lor”. În câteva săptămâni, probabil că vom vedea negru pe alb propunerea Ministerului Muncii și vom afla dacă a luat în considerare toate aspectele, inclusiv cel de dis-criminare, și dacă va găsi răspunsuri la toate aceste întrebări.