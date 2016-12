Alo, ANAF? Cine protejează din umbră afacerea cu microbuze maxi-taxi

4

lucrator CEDE Bucuresti

Buna ziua. ...multi dintre noi vb dar fapte baa mergind de la constanta hirsova am vz ca soferu mikrobuzului nu a dat niki un bilet la vreun calator. Miam scos legitimatia si ea aratato cibe sunt si lam intrebat dece nu da bilete ....a inceput cu ....lala. In fata mea nu sa putut justifica cu nimik macar sa fie in regula liceenta de transport in alte zile mergind la jud hirsova pentru prob mam dus din nou in autogara Hirsova acolo am urcat i mikrobuz dupa ce am platit bilet sau urcat doi indivizi cerindumi sa ma legitimez in fata lor fiind ca lwam cerut bilete la sofeii care fac ruta ct hsv am fost amenintata agresata noi nu avem niki o putere niki anafu din cauza ca prindem unu cu asa ceva ....acum e la moda se anunta unul pe altul ....mai luam si bataie de la soferi chiar si patroni ..nu ne prezinta niki un document .....singuru lucru trebuie o echipa de jandarmi si cu anf asa ii dam la omenie