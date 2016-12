Alexandru Georgescu a rămas fără funcţia de director al Sanatoriului Balnear Techirghiol

Alexandru Georgescu a rămas fără funcția de director al Sanatoriului Balnear Techirghiol

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol are, începând de astăzi, un nou director. Alexandru Georgescu, cel care a ocupat funcția timp de șase luni, a fost înlocuit de Elena Roxana Almășan.„A expirat interimatul de șase luni și astăzi de dimineață am fost anunțat că am fost înlocuit. În momentul acesta nu mă gândesc la nimic. Dar aveam planuri mari în această unitate. Exista un plan de management, am întocmit și un raport de activitate, cu toate acestea, astăzi trebuie să plec”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Georgescu.Prin Ordinul Ministrul Sănătății nr. 152/13.03.2015, a fost numită în funcția de manager interimar al Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol Elena Roxana Almășan.Potrivit site-ului sanatoriului, Elena Roxana Almășan a ocupat, în anul 2012, funcția de șef Serviciu Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare.Reamintim că, în urmă cu câteva luni, Alexandru Georgescu s-a aflat în centrul unui scandal, când salariații sanatoriului au întrerupt lucrul și au făcut grevă pe motiv că managerul le vorbește urât, dar și că acesta se folosește de baza de tratament după bunul plac și în interes personal.