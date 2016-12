Alertă la Delfinariu! Ni-Ni s-a îmbolnăvit după ce s-a bătut cu Chen Chen

Angajații Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța au intrat în alertă după ce delfinul Ni Ni a refuzat, timp de 72 de ore, să mai mănânce. A fost chemată de urgență o echipă de specialiști de la București pentru a afla cauza lipsei de apetit a delfinului Ni Ni.Adrian Bâlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, ne-a declarat că în urmă cu patru nopți s-ar fi bătut cu celălalt delfin, Chen Chen. Specialiștii susțin că agitația delfinilor vine pentru că este sezonul împerecherii. Delfinului Ni Ni i s-au recoltat probe de sânge. În prezent, conducerea Complexului spune că Ni Ni este în afara oricărui pericol, ieri dimineață, delfinul mâncând 1 kg și jumătate de pește, semn că tratamentul și-a făcut efectul.„Medicii noștri curanți din Italia și Atena cu care ținem legătura ne-au recomandat să-i recoltăm sânge, fluid gastric și respirator. De asemenea, au sosit patru medici veterinari de la București, plus specialiști de la o clinică de endoscopie. În urma examinării stomacului, s-a stabilit că nu sunt leziuni. Am trimis proba sângelui în trei locuri pentru a fi siguri că Ni Ni este în afara oricărui pericol. Delfinul Ni Ni este sub polița unei asigurări de sănătate, firma asiguratoare rugându-ne să facem tot posibilul să salvăm delfinul. Noi suntem primii interesați ca Ni Ni să fie sănătos. După tratament, lui Ni Ni i-a revenit pofta de mâncare. În continuare între cele două femele este o stare conflictuală, motiv pentru care în perioada următoare vom face un singur show pe zi, iar sesiunile următoare le vom ține fără public,” a afirmat Adrian Bâlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța.