ALERTĂ ALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA! PEPENI INJECTAŢI CU SUBSTANŢE OTRĂVITOARE. CUM ÎI RECUNOŞTI

panica ne fondata

Alopecie= caderea parului 400g pe kilogram greutate vie inseamna ca trebuie sa mancati intre 80 si 280 kg de substanta injectata ca sa cheliti sau sa slabiti si asta la o singura pasa sau e o perioada scurta de timp. (Calcule facute in baza informatiilor din articol si fara documentare, raportate la o masa medie de 50 respectiv 70 kg ale unui om care consuma) Acum, daca intalniti in piete pepeni suspecti, cu semintele ne coapte, puteti cumpara inca 1-2, cere niste date de provenienta si va puteti prezenta cu ele la opc pt analize. Daca este descoperit vinovat, cu toate datele necesare, vanzatorul va plati. Nu este insa un motiv pentru care sa nu consumati pepeni romanesti produsi de maini romane in pamant romanesc si sa preferati pepeni de prin congo si egipt din supermarketuri care cu siguranta contin substante chimice artificiale " in doze legale"