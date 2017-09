Ajutor uriaş pentru persoanele cu dizabilităţi

Ajutor uriaș pentru persoanele cu dizabilități

În perioada 06-31 august, Asociatia “Salvează o inimă” demarează campania de strangere de fonduri „THE BEACH OF HAPPINESS”.În urma campaniei de strângere de fonduri, s-au alăturat peste 56 de persoane și peste 5 companii, strângându-se, până în momentul de față, suma de 10.000 de euro, reprezentând 10% din totalul de 100.000 de euro necesari pentru prima plaja din Europa dedicată persoanelor cu dizabilități.Cum va puteți alătura: Prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit, companiile au posibilitatea de a direcționa/acorda, fără costuri suplimentare, fonduri/bunuri/servicii, prin acțiuni de sponsorizare. Apelând la o facilitate fiscală, prevăzută de art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal, fondurile direcționate/acordate nu reprezintă o cheltuială suplimentară pentru companie. Cheltuielile de sponsorizare se scad din impozitul pe profit datorat și achitat la stat. Cu alte cuvinte, fondurile suportate pentru astfel de acțiuni diminuează, ulterior și direct, sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitului pe profit.Donații online prin card credit sau PayPal accesând site-ul www.salveazaoinima.ro. Campania: THE BEACH OF HAPPINESS (https://salveazaoinima.ro/campaigns/beach-happiness/ )Parcul terapeutic va cuprinde două zone de șezlonguri (100 de locuri), doua zone de cearceafuri (1.000 de locuri), rampe de acces, spațiu pentru terapie prin muzică și sport, scenă pentru evenimente, gradină senzorială de relaxare, punct de hidratare, două locuri de joacă, o zonă de stimulare auditivă și una de stimulare vizuală și tactilă, o alee senzorială, un atelier de olărit, spațiu pentru terapie cu animale, scaune mobile plutitoare pentru persoanele cu dizabilități și un cort de prim ajutor.