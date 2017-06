Ajutor pentru copiii născuţi prematur

Ajutor pentru copiii născuți prematur

Maternitatea Bucur din Capitală va fi dotată cu o masă radiantă cu modul de resuscitare, necesară salvării nou-născuților prematur, grație celor peste 100.000 de lei strânși la semimaratonul București, potrivit unui comunicat al Salvați Copiii.Președintele executiv al organizației Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu, a precizat că s-au strâns 101.200 de lei și că peste 200 de alergători au participat la cursele de 3,4 kilometri, de 10 kilometri, ștafetă sau semimaraton.Prof. dr. Jacky Nizard, președinte ales al Colegiului European de Obstetrică și Ginecologie, a venit la București pentru a participa la cursa de 21 kilometri, dar și pentru a atrage atenția asupra importanței pe care o are dotarea maternităților în salvarea copiilor născuți prematur.Multipla campioană olimpică la spadă Ana Maria Brânză a participat și ea la eveniment."Sunt extrem de fericită că am devenit parte din acest proiect atât de necesar de reducere a mortalității infantile, prin dotarea maternităților cu aparatură medicală", a spus ea.Și Amalia Năstase, ambasador Salvați Copiii România, familia sa și Oana Tache au alergat pentru cauza copiilor născuți prematur."Copiii mei au învățat că implicarea noastră, a tuturor, este esențială. Sunt copii mult mai mici decât ei și mult mai fragili, dar care vor deveni puternici, cu ajutor. De aceea, am alergat astăzi și mă bucur că am reușit. Nou-născuții prematur au, de astăzi, o echipă și mai mare alături de ei", a declarat Amalia Năstase.Sursa: agerpres.ro