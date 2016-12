Ajutoare pentru încălzirea cu energie electrică pentru familiile sărmane

3

Avem o problema

Mazare a fost de acord ? L-a lovit rau.Pai cum mai acorda el ajutoare la 50% din populatia orasului ? In Republica Mazare nu se aplica ordonanta asta.Guvernul Boc a reglementat si el modul de acordare a jutoarelor la incalzire.Un basist nenorocit,a spus Mazare.Mazare a majorat plafonul ca sa dea bine la alegeri.Tusac de la Mangalia a promis ajutoare sociale la bancheri.Sarmanii cu venituri de max. 5000 lei ar fi primit ajutoare de la primarie.Nu s-a luat in calcul costul anchetelor sociale.Sunt mii de dosare,deplasari pe teren,acte,copii,adeverinte etc.La mintea lor se poate.Eu am primit o somatie ca mai am de platit 0.50 lei la fisc.Plicul costa 5 lei.