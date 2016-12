Ajutaţi să se integreze în societate

Ajutați să se integreze în societate

S-a împlinit un an de când Fundația World Vision a demarat proiectul „Centrul multifuncțional, o șansă pentru viitorul copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, psihice și sociale din regiunea Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia”. Pe parcursul acestui an, prin acest proiect, au fost ajutați peste 300 de tineri cu diverse dizabilități, din Cluj, Vâlcea, Dolj și Constanța. Ei au participat la terapii de recuperare, la activități de socializare, dar și la cursuri de formare profesională. „Dorința noastră cea mai mare a fost să aducem la nivelul comunităților, în special al celor rurale, aceste servicii de recuperare, reabilitare și sprijinire a copiilor și tinerilor cu dizabilități. Am primit și continuăm să primim cereri de înscriere în acest proiect, iar acest fapt dovedește nevoia acută de servicii specializate pentru copiii și tinerii cu dizabilități fizice, psihice și sociale”, a afirmat Beatrice Ciubotaru, manager proiect.