Ajutaţi-o pe Selma să meargă la şcoală!

Ajutați-o pe Selma să meargă la școală!

Fundația Baylor Marea Neagră face un apel către constănțeni să-i întindă o mână de ajutor unei fetițe de 12 ani, infectată cu HIV, care este crescută de bunică și care își dorește foarte multă să meargă la școală, dar nu își permite să facă naveta.Selma este fetița cu chibrituri a vremurilor noastre. Dar nu este personaj de basm, ci este o fetiță care are nevoie de o poveste frumoasă. Iar noi trebuie să o ajutăm. Selma are 12 ani și este infectată cu HIV. Așa s-a născut, virusul fiind unicul „dar” primit de la mamă. Acum, mama nu mai e...Selma vede cerul. Casa în care locuiește nu are acoperiș. Împreună cu bunica și cu sora mai mică, a locuit în condiții mult mai rele. De ceva timp, bunica, cea care îngrijește cele două fetițe, face eforturi să construiască o casă. Două camere mici prin ale căror ferestre fără geam intră acum ploaia. Dar planurile sunt mari. La primăvară, vor avea ferestre și acoperiș, vor avea o casă adevărată. Trei suflete au o singură dorință: un cămin, nu doar un acoperiș deasupra capului.Selma merge la școală. Este prima din neamul ei care învață să scrie și să citească. Îi place, merge cu drag, chiar dacă drumul este lung, Constanța este departe de localitatea în care locuiește, iar banii sunt puțini.Selma este o luptătoare! Selmei îi place la școală. Face temele singură, în cămăruța care le ține loc de casă. Însă dorința de a învăța, de a deveni „om mare și important” este mai mare decât orice piedică. Tocmai de aceea, Selma are nevoie de ajutor. Pentru ca fetița să nu renunțe la școală, are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. O contribuție oricât de mică poate duce la un ajutor imens: susținerea unui copil să meargă la școală. Banii vor fi folosiți pentru achitarea abonamentului pentru transport.Ajut-o pe Selma să meargă la școală! Donează în contul RO34UGBI0000032014702RON, Garanti Bank Constanța. Orice contribuție este importantă!