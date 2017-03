Ai primit un topor în frunte sau ţi-ai bătut cuie în cap? Iată cu ce boală rişti să te pricopseşti

Ai primit un topor în frunte sau ți-ai bătut cuie în cap? Iată cu ce boală riști să te pricopsești

Dintr-un motiv sau altul, constănțenii își înfig în cap tot felul de obiecte, pornind de la șurubelnițe, cuțite, topoare, securi, până la sârme și cuie. Acestea din urmă, susțin cadrele medicale, sunt preferatele deținuților, care își bat cuie în cap crezând că scapă de închisoare, doar că imediat după efectuarea tratamentelor de care au nevoie, aceștia se întorc în detenție, unde își continuă pedeapsa. Ce-i determină pe aceștia să recurgă la astfel de gesturi disperate?În multe situații, este vorba despre iubitorii licorilor bahice, care, îmbătându-se, devin agresivi și cu știință sau doar sub influența aburilor alcoolului, își pierd efectiv controlul și sar la gâtul altor semeni de-ai lor, încăierându-se până ce unul dintre ei pică pe jos, plin de sânge. În urma acestor bătăi, cei mai mulți dintre scandalagii ajung să facă abces cerebral. „Această afecțiune, abcesul cerebral, este o colecție purulentă localizată la nivelul sistemului nervos central. Boala este produsă de orice bacterie care ajunge în sistemul nervos central. Spre exemplu, dacă o persoană este lovită în cap cu un topor și are o plagă cranio-cerebrală sau își bagă în cap o șurubelniță ori este victima unui accident rutier sau un accident de muncă, plaga respectivă se infectează cu praf sau alte mizerii”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Alexandru Țunaș, medic specialist neurochirurg. Mai grav este în cazul celor care au infecții pulmonare, cardiace, urologice, chirurgicale, pentru că germenii se răspândesc peste tot în corp, inclusiv în sistemul nervos și acest lucru se întâmplă, de obicei, la acele persoane care mai au și alte afecțiuni asociate, precum insuficiență renală, diabet, HIV, boli care compromit sistemul imunitar.Apoi, mai există posibilitatea ca pacienții să aibă o infecție cu localizare la nivelul capului, precum sinuzite, otite, abcese dentare, care sunt prost tratate sau netratate. În atare condiții, a precizat specialistul, abcesul cerebral cunoaște patru faze: o fază de inflamație, una de supurație locală, a treia, când se formează o membrană subțire incompletă și ultima, când apare o altă membrană completă. „Astfel, fenomenele clinice se grupează în creșterea presiunii intracraniene (cefalee, vărsături), apoi apar fenomenele de localizare și apar diverse deficite, precum tulburări de vorbire, deficite motorii, tulburări vizuale, crize convulsive. Nu în ultimul rând, există fenomenele infecțioase, ca febra, frisoanele sau transpirația”, a explicat medicul.Scandalagii sunt supuși unor investigații de specialitateCa și investigații de bază, victimele agresiunilor cu topoare, securi și alte obiecte contondente, trebuie să facă de urgență o tomografie și un RMN cu substanță de contrast, asta dacă există un singur abces cerebral sau sunt mai multe. Spre exemplu, dacă este vorba despre un singur abces cerebral, dar cu dimensiuni mari, peste 2-3 cm, atunci se impune efectuarea unei intervenții chirurgicale. În situația în care abcesul are dimensiuni mai mici, atunci bolnavului i se administrează un alt tip de tratament, timp de aproxi-mativ șase săptămâni, după care este reevaluat.„Dacă abcesul scade în dimensiuni, între timp, acesta este un semn bun, dar dacă abcesul ia amploare, atunci operația este absolut necesară. Trebuie să menționăm că în cazul abceselor profunde sau grave, acestea nu pot fi operate, ci se merge pe ambioterapie. Pacienții au șanse de supraviețuire și chiar recuperare, dar ca orice operație există și riscuri. Astfel, ei pot rămâne cu diferite deficite sau se pot reface, ori pot avea fenomene convulsive, dar mai rar. Desigur, există și posibilitatea de evoluție supraacută, ca abcesul să se rupă și în această situație nu se mai poate face nimic, dar aceste cazuri sunt foarte rare”, a completat specialistul.