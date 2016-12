Ai mai putea trăi fără ele? Invenţiile simple care ne-au schimbat viaţa

Ai mai putea trăi fără ele? Invențiile simple care ne-au schimbat viața

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu toate lucrurile inventate de-a lungul timpului primesc recunoașterea pe care o merită, chiar dacă unele dintre acestea sunt indispensabile pentru omul modern.O expoziție de la Muzeul de Științe din Londra, intitulată "Eroii ascunși - geniul din lucrurile de zi cu zi" sărbătorește 36 de invenții fără de care oamenii nu mai pot trăi, scrie dailymail.co.uk.Vizitatorii muzeului pot afla povestea invențiilor, plecând de la ideea inventatorului și mergând până la design și producție.Iată unele dintre invențiile la care nu am putea renunța:folia protectoare cu bule de aer - a apărut în anii 1950 ca tapet nereușit, apoi izolare pentru sere. După câțiva ani, a fost folosită de IBM ca protecție pentru computerele livrate. Aprecierea oamenilor pentru folia cu bule continuă să crească. Există chiar o pagină pe Facebook intitulată "Îmi place să pocnesc toate bulele de aer de pe folie", care are peste 95.000 de fani.agrafele de hârtie - americanul Samuel B Fay a fost premiat pentru patentarea agrafei în 1867. Primul model a fost triunghiular. O pagină pe Facebook intitulată "Poate această agrafă de birou să strângă mai mulți fani decât Miley Cyrus?" a strâns însă doar 13.000 de fani, față de cei 6 milioane pe care îi are cântăreața.elasticul - a fost patentat de Stephen Perry în 1845. Serviciul Poștal Regal folosește în jur de 342 de milioane de elastice pe an pentru a lega scrisorile și coletele.cutia de conserve - a fost produsă în 1810, la cererea lui Napoleon, de Nicolas Appert. Soldații care au beneficiat de primele cutii de conserve erau însă obligați să le deschidă folosindu-și săbiile sau pietre. În Marea Britanie se produc peste 20 de milioane de cutii de conserve în fiecare an.cârligele pentru rufe - au fost inventate de David M Smith în 1853.umerașele - au fost inventate în 1904 de americanul Albert J Parkhouse, care a folosit o sârmă pentru a-și atârna haina, din cauza cuierelor supraaglomerate de la serviciu. Invenția sa a fost folosită și în alte scopuri: ca antene radio, ca unelte pentru spargerea mașinilor sau chiar ca instrument medical, de către un doctor care a operat un pasager al unui avion.plasturii - au fost folosiți pentru prima dată în 1920 pentru a repara penele de cauciuc la biciclete. Earle Dickson, un angajat Johnson&Johnson, le-a folosit pentru a acoperi tăieturile sau arsurile pe care soția sa și le făcea în timp ce gătea. Compania a comercializat apoi plasturii sub denumirea Band Aids.cutiile pentru ouă - au fost inventate în 1911 de Joseph Coyle, un editor de ziar care a fost chemat să rezolve disputa dintre doi comercianți locali de ouă și proprietarul unui hotel, care se plângea că primea produsele sparte în fiecare zi.pliculețele de ceai - au fost inventate de americanul Thomas Sullivan și comercializate pentru prima dată în 1904. Se crede că ideea a pornit de la clienții care înmuiau pachetele de ceai în apă fierbinte pentru a testa calitatea ambalajului.