Ai câştigat la Loto? Când rişti să pierzi banii şi cât îşi opreşte statul

Ai câștigat la Loto? Când riști să pierzi banii și cât își oprește statul

Un câștigător la Loto poate să-și ia adio de la bani dacă amână să-și ridice premiul până când depășește termenul legal. Care este acesta, aflați în continuare.Toată lumea știe că tragerea specială Loto de Anul Nou este ca un magnet pentru cei care speră că le va surâde norocul, la început de an. Sunt și persoane care joacă toată viața la loto, de multe ori cu ultimii bani din casă, deși nu câștigă niciodată. Altele au noroc de la primul bilet cumpărat. Potrivit studiilor, în mod normal, există o șansă din peste 9 milioane ca cineva să câștige premiul cel mare. Ce îi face totuși pe oameni să joace în continuare și nu doar cu un singur bilet? Pentru că trăiesc cu speranța că, până la urmă, norocul le va schimba viața, dar și pentru că se concentrează pe raportul cost-beneficii al unui singur bilet, fără să adauge costul pe termen lung rezultat din cumpărarea mai multor bilete timp de un an de zile sau chiar toată viața.Mai mult, s-a ajuns la concluzia că Loteria este un joc în care superstițiile au prioritate în fața logicii, iar mulți oameni devin dependenți de acest joc, dependență care îi poate duce la sapă de lemn, când se aruncă și cumpără multe bilete, la fiecare tragere. Chiar și eventualele mici câștiguri… le investesc tot în bilete, în speranța potului cel mare.„O capcană în care am căzut și eu… e ca un drog, vrei să renunți, dar amâni momentul… Ce mi se pare mie nedrept e că statul nu apreciază că acești bani îi pică din cer și se lăcomește la impozitare. Nu se mulțumește cu 16 %, și s-a aruncat la 25 % din câștig. Am auzit că se fac valuri la Loterie, măcar din 2015 să se stabilească un impozit unic de 16%. Ce, Loteria e stat în stat sau face vreun efort ca să adune atâta bănet? “ - sunt dilemele lui Cristian Tudor, dar și ale altor împătimiți ai acestui tip de jocuri de noroc.„Dacă toată lumea câștiga sume mari, mai înțelegeam, dar așa, impozitul special mi se pare o furăciune pe față...” - Roxana Vera.„Cred că și termenul ridicării câștigului trebuie să fie de un an, cum era înainte, nu de 90 de zile!” - Laura Mihai.Impozitarea câștigurilorPotrivit Biroului de Comunicare din cadrul Companiei Naționale Loteria Română-S.A, în temeiul OUG 58/26.06.2010, sunt scutite de impozit veniturile din jocurile de noroc până în 600 de lei. Cât privește câștigurile care depășesc acest plafon, ni s-a confirmat că toate se impozitează cu o cotă de 25 la sută, aplicată asupra venitului net, impozitul reținându-se la sursă. De precizat că venitul net reprezintă diferența dintre câștigul obținut și suma neimpozabilă de 600 de lei.Termen de platăRegulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor loto arată că plata câștigurilor se face numai persoanei care prezintă biletul câștigător jucat și validat de terminal și numai în termen de 90 de zile de la data tragerii. Iar cine nu se încadrează în acest termen poate să-și ia adio de la premiu.Sisteme de platăDe asemenea, începând cu data de 15.12.2014, achitarea câștigurilor pentru sistemele de joc Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus și Pronosport a suferit modificări. Astfel, câștigurile brute care nu depășesc 3.000,00 lei inclusiv, se achită în orice agenție loto proprie sau mandatară, cele între 3.000,01 lei și 10.000,00 lei inclusiv, se ridică de la casieria plătitoare reședință de județ, iar cele de peste 10.000,00 lei, se achită la Aparatul Central al C.N.L.R.-S.A.Iar pentru a se stopa dependența, specialiștii le recomandă jucătorilor înrăiți și nu numai, să înțeleagă că jocurile de noroc, oricare ar fi ele, trebuie să fie ocazionale și privite ca o formă de divertisment și nu de îmbogățire.