Ai card de credit? Iată ce lucruri nu trebuie să cumperi cu el

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sa ai un card de credit poate parea o adevarata mana cereasca. Te scoate din necaz cand esti in lipsa de lichiditati. Insa, te poate adanci si mai mult in datorii. Mai ales daca te obisnuiesti sa folosesti un card de credit de fiecare data cand mergi la shopping. Iata o lista, intocmită de sfatulparintilor.ro, cu doar cateva lucruri pe care ar trebui sa nu le cumperi niciodata cu un card de credit.Nu cumparati cu card de credit obiecte la reducereChiar daca prima reactie cand vezi o reducere de 15% este sa cumperi cat mai mult, ar fi bine sa te gandesti inainte de a folosi un card de credit. Mai ales daca dobanda pe care trebuie s-o platesti pentru banii imprumutati depaseste cu mult reducerea de la magazin. Daca vrei sa profiti de pe urma reducerilor atunci trebuie sa folosesti fie cash, fie cardul de debit.Bunurile de consum fac gaura in cardul de creditCa regula generala, nu este bine sa folosesti cardul de credit pentru a-ti cumpara bunuri de larg consum. Se poate intampla, spre exemplu, sa ramai fara bani si fara scutece, situatie in care poti face o exceptie de la regula si sa intri in linia de credit pentru a achizitiona respectivele produse. Insa daca acest lucru se intampla frecvent, inseamna ca ai o problema. Este timpul sa faci o analiza si sa vezi de ce luna de lunar cheltui mai multi bani decat castigi. Daca nu faci o schimbare in regimul cheltuielilor s-ar putea sa platesti dobanda pentru acele scutece vreo cinci ani. Iar povestea se va repeta luna de luna, ceea ce inseamna ca in curand toti banii tai se vor duce pe achitarea dobanzilor la cardul de credit.Masina nu se ia cu card de creditIn mare parte, dupa ce ti-ai achizitionat o masina cu cardul de credit, platesti rate in jur de 63 de luni, in timp ce valoarea masinii se injumatateste dupa primele 12 luni. Din start este o afacere care te face sa pierzi bani, nemailuand in seama faptul ca masina insasi iti va consuma bani (pentru combustibil, pentru intretinere si eventualele reparatii etc.). Optati pentru cumpararea unei masini cu credit doar daca imprumutul este mai mic de 36 de luni.