Agenţii economici şi asociaţiile de proprietari cu datorii la RAJA, ameninţaţi cu debranşarea

Agenții economici și asociațiile de proprietari cu datorii la RAJA, amenințați cu debranșarea

Pentru perioada 19 - 23 august 2013, 20 de agenți economici din Constanța au fost avizați pentru debranșare din cauza datoriilor de aproape 17.000 lei către S.C. RAJA S.A.. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele. Cea mai mare datorie este de 2.895,84 de lei și aparține unei societăți care are sediul pe bulevardul Mamaia nr. 59B.Tot pentru săptămâna 19 - 23 august 2013, sunt avizate pentru debranșare și 31 de asociații de proprietari din Năvodari și Constanța. Acestea au strâns datorii de peste 116.000 de lei către S.C. RAJA S.A.. „Aceste asociații pot evita debranșarea fie prin achitarea datoriilor în termenul de cinci zile de la avizare, fie prin încheierea convențiilor de facturare individuală”, precizează purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.Iată lista datornicilor din Năvodari: A.P. 16 Est, str. Egretei, 653,45 lei, președinte Daniel Bădiță, administrator Maria Iancu; A.P. 35 Est C, 3.413 lei, președinte Viorel Mihăilă, administrator Tamara Bălțoi; A.P. F1, str. Frunzelor, 2.004,83 lei, administrator Silviu Sirghie; A.P. G Tașaul, str. Nuferilor, 6.847,72 lei, președinte Adela Cojocaru, administrator Daniela Bălțoi; A.P. H5, str. Constanței, 2.155,53 lei, președinte Aurelia Buruiană, administrator Daniela Bălțoi; A.P. „Central”, 5.496,83 lei, președinte Costică Lucan, administrator Domnița Paraschiv.În Constanța, sunt avizate A.P. 35 și 36, str. Pandurului nr. 11A, 1.500 lei, președinte Ion Leuca, administrator Petrică Teliceanu; A.P. 330, str. Mugurului nr. 11, 1.947,25 lei, președinte Ion Voicu, administrator Fănica Stanciu; A.P. 5 - 6, str. Zefirului nr. 16, 1.000 lei, președinte Vasile Odae, administrator Gherghina Drăghici; A.P. 714, str. Lirei nr. 2, 1.000 lei, președinte Constantin Ciaușu, adminstrator Ilie Răcnea; A.P. Bloc 7A, str. Corbului nr. 7, 1.331,1 lei, președinte Jean Claudiu Ion, administrator Ileana Tomiuc; A.P. Bloc A Palas nr. 6, 3.244,86 lei, președinte Nicolae Ruse; A.P. TD12, str. Farului nr. 12, 1.000 lei, președinte Cornel Iancu, administrator Rodica Hangan; A.P. 303, bd-ul Al. Lăpușneanu nr. 96, 6.455,39 lei, președinte Ioan Ioniță, administrator Elena Călin; A.P. Lux 2, str. Murelor nr. 10A, 8.408,69 lei, președinte Oprina Lemnaru, administrator Grup Adm. Imobile; A.P. 174 Bl. T14, Bd-ul Tomis nr. 291, 5.000 lei, președinte Gheorghe Ioniță, administrator Vasile Oprea; A.P. L 104, str. Nalbei nr. 8, 1.787,88 lei, Mircea Mavrodin, administrator Laura Samailă; A.P. Bl. L76 Sc. D, Al. Garofiței nr.16, 1.805,59 lei, președinte Daniel Pădureț; A.P. 322, bd-ul Ferdinand nr. 56, 2.067,51 lei, președinte Elena Simota, administrator Laura Samailă; A.P. Bl. A3, bd-ul Tomis nr. 147, 2.962,67 lei, președinte Al. Gheorghe; A.P. Bl. B1, Al. Macilor nr. 6, 3.301,75 lei, președinte Gheorghe Leuca, administrator Dorina Spătaru; A.P. Bl. ST 5, str. Făgetului nr. 140, 5.828,36 lei, președinte Corneliu Podeț, administrator Ioana Constantin; A.P. 577, str. Dezrobirii nr. 96, 2.183,77 lei, administrator Vasilica Roșu; A.P. 275, str. Adamclisi nr. 2B, 5.129,54 lei, președinte Lenuța Anghel; A.P. 746 Bl. S6, bd-ul Al. Lăpușneanu nr. 183, 4.498,64 lei, președinte Teodor Rădulescu; A.P. Bl. 4C, str. Viitorului nr. 2, 4.685,27 lei, președinte Daniel Cibănescu, administrator Mihai Velicu; A.P. 55, str. Nufărului nr. 4, 4.607,16 lei, președinte Traian Dimian, administrator Maria Caiali; A.P. Bl. 21B, str. Nufărului nr. 2, 3.384,4 lei, președinte Ovidiu Dobrescu, administrator Dumitra Economu; A.P. Bl. 21A Sc. C , str. Cișmelei nr. 11, 964,63 lei, președinte Ion Staicu, administrator Dumitra Economu; A.P. 750, str. Horia Agarici nr. 2, 8.800 lei, președinte Florica Ionașcu, administrator E. Bucureșteanu; A.P. 520, str. Soveja nr. 65, 1.1078,88 lei, președinte Daniel Beiu, administrator Sanda Sacheti.