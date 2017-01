Agenţia de Ocupare atrage atenţia asupra legalităţii firmelor private de recrutare

Agenția de Ocupare atrage atenția asupra legalității firmelor private de recrutare

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Inspecția Muncii a amendat mai multe firme de plasare a forței de muncă în străinătate, ca urmare a sesizărilor depuse de solicitanții unei slujbe în afara granițelor care au fost păcăliți de astfel de firme, informează Agenția Națională pentru Ocupare. Potrivit paginii de Internet a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), peste o sută de români care au dorit să obțină un loc de muncă în străinătate prin firme private au depus plângere la agenție, reclamând activitatea agenților care au promis solicitanților contracte de muncă. ANOFM atenționează persoanele care apelează la agenții privați pentru obținerea unui loc de muncă în străinătate să verifice dacă firmele respective se achită de obligațiile pe care le au, potrivit legii. Astfel, ANOFM atrage atenția că recrutarea nu poate fi realizată de către persoane fizice, de agenții de turism și societăți de transport, de reprezentanți ai bisericii sau ai cultelor religioase sau de organizații sau fundații. Totodată, recrutarea trebuie să se facă doar în baza contractelor de oferte pe care agenții privați le au încheiate cu persoane juridice sau cu organizații patronale din străinătate. Agenția mai informează că firmele private trebuie să respecte și o serie de obligații față de solicitanții de locuri de muncă. Astfel, contractul de muncă încheiat cu angajatorul străin trebuie să conțină obligatoriu funcția, meseria sau ocupația, natura și durata angajării, durata timpului de muncă și de repaus și tariful orar. Totodată, actul va cuprinde salariul lunar și datele de plată a acestuia, sporurile acordate, orele suplimentare și alte drepturi bănești, durata concediului de odihnă și condițiile de muncă. În contract mai trebuie trecute și despăgubirile de care angajatul beneficiază în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale. Agenții de recrutare mai trebuie să-i informeze pe români și asupra condițiilor de cazare, de locuit și de asigurare a hranei, a taxelor, impozitelor și contribuțiilor pe care angajatul trebuie să le plătească din venitul care i se cuvine, dar și asupra obligațiilor pe care cetățeanul român le are în străinătate. Agentul are, totodată, obligația de a încheia contractul de muncă și în limba română.