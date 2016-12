Agenţia de Mediu nu are informaţii despre poluarea cu petrol din Marea Neagră

Agenția de Mediu nu are informații despre poluarea cu petrol din Marea Neagră

Zvonurile că în largul Mării Negre ar fi o pată de petrol de aproximativ 30 de kilometri au ajuns și la Agenția Județeană de Mediu Constanța. Directorul coordonator al instituției, Senol Zevri, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, până în prezent, nu s-a confirmat o astfel de informație. „Noi nu cunoaștem nimic și nu am fost înștiințați despre vreun incident. Am solicitat informații și la Autoritatea Navală Română, care are un departament de poluare, dar nici ei nu știau nimic”, a precizat Senol Zevri. Reamintim că informația cum că au avut loc scurgeri de petrol în Marea Neagră a apărut recent în presa bulgară, care folosește ca sursă raportul unei monitorizări a zonei prin satelit. Bulgarii susțin că poluarea a părut în jurul datei de 19 iulie, însă nu cunosc originea ei.