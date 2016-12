Află care sunt criteriile de disponibilizare în MAI

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sancțiunile disciplinare, pregătirea și experiența profesională, calificativele primite în ultimii trei ani, situația socială și împlinirea vârstei legale de pensionare sunt printre criteriile în baza cărora vor fi făcute disponibilizările în Ministerul Administrației și Internelor (MAI), potrivit Mediafax. Ministerul Administrației și Internelor a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâre pentru stabilirea criteriilor de evaluare a personalului MAI, punctajelor și ponderilor aferente, componenței comisiei, procedurii-cadru și termenelor de evaluare necesare punerii în aplicare a măsurilor speciale pentru încadrarea în bugetul instituției pentru 2011. Proiectul de act normativ prevede că evaluarea personalului MAI va fi realizată luându-se în considerare exclusiv situația personală și profesională a acestuia , fără a se crea situații discriminatorii. Astfel, pentru stabilirea personalului MAI care va fi trecut în rezervă ori ale căror raporturi de serviciu sau de muncă încetează vor fi luate în considerare cinci categorii de evaluare, numerotate de la A la E. În categoria A intră criteriile referitoare la îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, la situația menținerii în activitate după împlinirea limitei de vârstă în gradul profesional sau militar, respectiv la situația personalului clasat "apt limitat"ori încadrat în gradul III de invaliditate. Astfel, în funcție de această categorie, vor fi restructurați angajații MAI clasați medical ca "apt limitat" sau cu grad III de invaliditate, cei care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă și cei ce cumulează pensia cu salariul. De asemenea, vor fi restructurați angajații care au fost menținuți în activitate după împlinirea limitei de vârstă în gradul profesional. În categoria B sunt cuprinse criteriile privind conduita personalului. Evaluarea va fi făcută pe categorii profesionale, respectiv polițiști, cadre militare, funcționari publici, personal contractual (inclusiv preoții militari), soldați și gradați voluntari, în funcție de sancțiunile administrative (mustrări, amenzi) sau disciplinare (mustrări, diminuarea salariului, amânarea promovării, retrogradarea din funcție) rămase definitive, precum și de existența unor hotărâri judecătorești prin care se suspendă executarea cu închisoarea sau amenda penală, cu excepția reabilitării. Categoria C vizează evaluarea modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. În criteriile de evaluare intră absolvirea a cel puțin unui curs sau program de pregătire profesională în specialitatea postului ocupat, suplimentar față de cel prevăzut ca cerință minime în fișa postului și experiența profesională în domeniu și în specialitate, pornind de la cea până în trei ani și ajungând la cea peste 15 ani. Un alt criteriu de evaluare este cel privind îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Criteriile din grupa D au în vedere calificativele obținute de angajați în ultimii trei ani de activitate în MAI și se împart în funcție de fiecare categorie de personal. Astfel, la polițiști calificativele sunt nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun și excepțional, la cadre militare - necorespunzător, mediocru, corespunzător, bun, foarte bun și excepțional, la funcționari publici - nesatisfăcător, satisfăcător, bine și foarte bine, la personalul contractual - nesatisfăcător, satisfăcător, corespunzător, bun și foarte bun, iar la soldații sau gradații voluntari - necorespunzător, mediocru, corespunzător, bun, foarte bun și excepțional. În categoria E intră criteriile privind situația socială, respectiv dacă angajatul are copii în întreținere, este întreținător unic de familie, are în întreținere și alte persoane pe lângă copii, este văduv sau divorțat și are în îngrijire copii. Evaluarea va fi făcută de o comisie specială constituită în acest scop, la nivelul fiecărei unități a aparatului central al MAI. Membrii comisiei vor solicita de la structurilor de specialitate - resurse umane și medicale - datele referitoare la situația personală și profesională a angajaților, relevante pentru aplicarea criteriilor de evaluare. După evaluare, comisiile vor întocmi lista cu personalul nominalizat pentru trecere în rezervă sau încetarea raporturilor de serviciu ori de muncă. "Deciziile privind trecerea în rezervă ori încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă se fundamentează pe baza documentelor elaborate de către comisiile de evaluare, însă punctajul obținut de personalul nominalizat în vederea disponibilizării nu este de natură a schimba temeiurile juridice pentru încetarea raporturilor de muncă/serviciu cu angajatorul - menționate la art. 2 alin. (1) din Lege, disponibilizarea realizându-se, în toate cazurile, din motive neimputabile personalului", se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern. Conducerea Ministerului Administrației și Internelor (MAI) a amânat disponibilizările stabilite inițial pentru 1 aprilie, instituția dispunând momentan de fonduri pentru a-și plăti toți angajații, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al MAI, Marius Militaru.