Afacerile cu terenuri! Spaţii verzi cu "crucea pusă"

Cuminteniile pamantului

Autorul articolului ne-a bagat doar lanterna in ochi cu aceasta stire.Nu merge mai departe,nu acuza ca nu are dovezi.De la Elenea Ceausescu incoace,toata lumea cere dovezi.Sa se faca dovada, dovada…tovarasi ! Dar noi stim ca in spatele articolului se ascunde o acuzatie grava:CORUPTIA DIN PRIMARIA CONSTANTA.PSD are nevoie de bani negri,cel putin pana la alegerile din decembrie.Mai grava este muțenia alesilor si cumintenia cetatenilor.La liberali,domnul Dragomir se face ca este ocupat cu strangerea cotizatiilor de partid.Maresalul in rezerva,preferatul nostru,ultima speranta are goarna la el numai cand vrea sa ocupe scaunul de primar sau un scaun de parlamentar.Hasotti este ocupat.A fost invitat la zilele orasului Navodari.Acolo se lasa cu poze si beutura.Tralalache,galagiosul independent este plecat pe camp la cules de busuioc in gunoaiele din Medgidia.In PSD,Cumintenia Pamantului,adica Fagadau, sta toata ziua in fata oglinzii.Acolo isi probeaza ochelarii de soare.Din fata oglinzii pleaca direct la birou ca are multe broecte.Radu Babus,ca el mi-a venit in minte,este la coafor.Partidul l-a trimis sa-si faca poze pentru afisele electorale.Astia de la ALDE,alde Tariceanu doar ce au descoperit niste "forte obscure" potrivnice statului de drept.Toata Constanta sta cu sufletul la gura.Oare ce au descoperit adevaratii liberali ? Melitia,procuratura nu intervine daca nu are reclamatii.Si o reclamatie fara "nume si prenume" nu este valabila.Vestitii arhitecti ai orasului,intelectuali cu functii in institutiile de stat nu au nimic de spus ca doar partidul le-a dat graunte.Intr-un cuvant,asta este rezultatul politizarii generale,a mitei si a coruptiei din societatea romaneasca.