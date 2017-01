Afaceri imobiliare ale Primăriei Constanţa

Afaceri imobiliare ale Primăriei Constanța

Într-o cămăruță, Dochia Dărăban, o bătrână cu handicap, își trăiește ultimii ani din viață. Nici ea nu mai știe în ce calitate mai doarme sub acoperișul imobilului de pe strada Traian, nr. 39. În urmă cu peste patru decenii, soțul ei, cadru militar, a primit casa în urma unei repartiții. Apropiindu-se de vârsta senectuții, cei doi chiriași au dorit să cumpere imobilul în care locuiau de atâta amari de ani, gândindu-se că le va prinde bine proprietatea celor doi copii. N-a fost să fie așa. Deși aveau drept de preemțiune la cumpărarea lui, iar dosarul lor era aprobat de Regia Autonomă de Exploatarea a Domeniului Public și Privat al Constanței - regia care administra imobilul, locuința a fost înstrăinată către o terță persoană. „Nouă ne ziceau de la RAEDPP să mai așteptăm“, ne mărturisește fiica bătrânei, Floarea Stamate. Și tot așteptând așa, regia a vândut imobilului unei terțe persoane. Mai mult decât atât, revenind la anul 2004, regia a refuzat să-i prelungească contractul de închiriere. În schimb, au trimis o înștiințare prin care chiriașii erau obligați să părăsească imobilul, deoarece s-a încheiat un contract de consolidare. De reținut este faptul că imobilul nu figura pe lista caselor care necesită consolidări. Apoi, regia nu a mai primit chiria lunară de la Dochia Dărăban. „Printr-o adresă, primăria ne cheamă pentru a ne da repartiție pentru alt spațiu, deși noi nu am solicitat niciodată așa ceva. Stau și mă întreb: dacă cei de la RAEDPP nu mi-au primit chiria de ani de zile, care este motivația legală pentru care nu am fost acționată în judecată? Ba, mai mult, mi se dă repartiție“, ne povestește fiica bătrânei. Văzând că RAEDPP a refuzat să prelungească contractele de închiriere conform legii, foștii chiriași au dat în judecată regia. Procesul a durat trei ani. În timp ce dosarul era pe rol, regia a vândut imobilul la licitație. De atunci, pe masa judecătorilor au poposit mai multe acțiuni. O parte dintre foștii chiriași s-au mutat din imobilul de pe strada Traian, nr. 39. Numai cei de la parter continuă să se lupte cu Justiția, cu RAEDPP și cu persoanele care ocupă abuziv etajul clădirii. Proprietari de schimb Nenumăratele plângeri pe care foștii chiriași de la parterul imobilelor le-au adresat poliției și parchetului s-au concretizat în dosare penale, așa cum se arată în înștiințarea Secției 3 de poliție: „Aspectele sesizate, privind plângerea penală formulată împotriva reprezentanților RAEDPP Constanța și Primăria Constanța fac obiectul dosarelor penale cu nr. 4865/P/2007 și 6767/P/2007, înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța“. Mai departe, se spune: „Din adresa nr. 3030/25.06.2007, emisă de RAEDPP Constanța rezultă faptul că imobilul a fost înstrăinat de către această instituție, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1691/18.05.2004, dar nu se indică numele noului proprietar, fapt pentru care vă rugăm să vă adresați acestei instituții pentru detalii“. Ce ziceți de asta??? Poliția nu este în stare să afle numele unui proprietar. Deși sunt plătiți din banii noștri pentru a veghea la respectarea legii și ar fi fost de ajuns o simplă cerere adresată RAEDPP sau direct Primăriei Constanța pentru aflarea proprietarului, poliția mai dă și sfaturi. Deși foștii chiriași ai imobilului știau cine este proprietarul din umbră care, spun ei, nu s-a prezentat niciodată la adresa respectivă, nu a locuit niciodată în imobil, de la Serviciul de impozite și taxe al primăriei au sosit două adrese: către Paraschiv Angela, cu domiciliul pe strada Traian, nr. 39, și Palade Marius, cu același domiciliu. Ultimul are de achitat impozitul pe clădire și teren în valoare de 2.653 lei. Se pare că, între timp, imobilul și-a schimbat din nou proprietarul. Casa a fost vândută, conform spuselor Floarei Stamate, unei firme. Pe lângă dosarele penale care se află în lucru pe masa procurorilor, instanțele de judecată se pronunță asupra legalității actului de vânzare al casei. Cauza a fost trimisă spre rejudecare prin decizia civilă 208/ 2007 a Tribunalului Constanța.Într-o cămăruță, Dochia Dărăban, o bătrână cu handicap, își trăiește ultimii ani din viață. Nici ea nu mai știe în ce calitate mai doarme sub acoperișul imobilului de pe strada Traian, nr. 39. În urmă cu peste patru decenii, soțul ei, cadru militar, a primit casa în urma unei repartiții. Apropiindu-se de vârsta senectuții, cei doi chiriași au dorit să cumpere imobilul în care locuiau de atâta amari de ani, gândindu-se că le va prinde bine proprietatea celor doi copii. N-a fost să fie așa. Deși aveau drept de preemțiune la cumpărarea lui, iar dosarul lor era aprobat de Regia Autonomă de Exploatarea a Domeniului Public și Privat al Constanței - regia care administra imobilul, locuința a fost înstrăinată către o terță persoană. „Nouă ne ziceau de la RAEDPP să mai așteptăm“, ne mărturisește fiica bătrânei, Floarea Stamate. Și tot așteptând așa, regia a vândut imobilului unei terțe persoane. Mai mult decât atât, revenind la anul 2004, regia a refuzat să-i prelungească contractul de închiriere. În schimb, au trimis o înștiințare prin care chiriașii erau obligați să părăsească imobilul, deoarece s-a încheiat un contract de consolidare. De reținut este faptul că imobilul nu figura pe lista caselor care necesită consolidări. Apoi, regia nu a mai primit chiria lunară de la Dochia Dărăban. „Printr-o adresă, primăria ne cheamă pentru a ne da repartiție pentru alt spațiu, deși noi nu am solicitat niciodată așa ceva. Stau și mă întreb: dacă cei de la RAEDPP nu mi-au primit chiria de ani de zile, care este motivația legală pentru care nu am fost acționată în judecată? Ba, mai mult, mi se dă repartiție“, ne povestește fiica bătrânei. Văzând că RAEDPP a refuzat să prelungească contractele de închiriere conform legii, foștii chiriași au dat în judecată regia. Procesul a durat trei ani. În timp ce dosarul era pe rol, regia a vândut imobilul la licitație. De atunci, pe masa judecătorilor au poposit mai multe acțiuni. O parte dintre foștii chiriași s-au mutat din imobilul de pe strada Traian, nr. 39. Numai cei de la parter continuă să se lupte cu Justiția, cu RAEDPP și cu persoanele care ocupă abuziv etajul clădirii. Proprietari de schimb Nenumăratele plângeri pe care foștii chiriași de la parterul imobilelor le-au adresat poliției și parchetului s-au concretizat în dosare penale, așa cum se arată în înștiințarea Secției 3 de poliție: „Aspectele sesizate, privind plângerea penală formulată împotriva reprezentanților RAEDPP Constanța și Primăria Constanța fac obiectul dosarelor penale cu nr. 4865/P/2007 și 6767/P/2007, înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța“. Mai departe, se spune: „Din adresa nr. 3030/25.06.2007, emisă de RAEDPP Constanța rezultă faptul că imobilul a fost înstrăinat de către această instituție, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1691/18.05.2004, dar nu se indică numele noului proprietar, fapt pentru care vă rugăm să vă adresați acestei instituții pentru detalii“. Ce ziceți de asta??? Poliția nu este în stare să afle numele unui proprietar. Deși sunt plătiți din banii noștri pentru a veghea la respectarea legii și ar fi fost de ajuns o simplă cerere adresată RAEDPP sau direct Primăriei Constanța pentru aflarea proprietarului, poliția mai dă și sfaturi. Deși foștii chiriași ai imobilului știau cine este proprietarul din umbră care, spun ei, nu s-a prezentat niciodată la adresa respectivă, nu a locuit niciodată în imobil, de la Serviciul de impozite și taxe al primăriei au sosit două adrese: către Paraschiv Angela, cu domiciliul pe strada Traian, nr. 39, și Palade Marius, cu același domiciliu. Ultimul are de achitat impozitul pe clădire și teren în valoare de 2.653 lei. Se pare că, între timp, imobilul și-a schimbat din nou proprietarul. Casa a fost vândută, conform spuselor Floarei Stamate, unei firme. Pe lângă dosarele penale care se află în lucru pe masa procurorilor, instanțele de judecată se pronunță asupra legalității actului de vânzare al casei. Cauza a fost trimisă spre rejudecare prin decizia civilă 208/ 2007 a Tribunalului Constanța.