Afaceri cu iz penal cu patrimoniul complexului Dobrogea

În urmă cu câțiva ani, complexul a rămas fără o parte din demisol, după ce ANAF a vândut 375 metri pătrați din clădire, care în fapt fuseseră închiriați de o altă firmă care acumulase datorii la stat și a fost executată silit.Ulterior, noul proprietar al spațiului vândut de ANAF a pus stăpânire și pe rampa către zona tehnică a complexului, deși aceasta este în patrimoniul UJCC, a construit un zid și a oprit accesul lucrătorilor complexului către restul demisolului.„Avem acolo 170 metri pătrați neutilizați unde sunt centrala termică, rezervoarele de apă, la care în prezent nu mai avem acces. Recent, ni s-a defectat un cazan și trebuie înlocuit, însă nu avem pe unde să îl băgăm. Ne-a mai rămas o singură scară de serviciu, pe unde intră fochistul, dar cazanul nu încape. Fără cazan nu avem apă caldă pentru turiști”, ne-a povestit Daniel Nedelea, directorul Complexului Dobrogea.Povestea este extrem de încâlcită și cu iz de afaceri dubioase. Federalcoop primise, în 1984, în folosință, de la Primăria municipiului Constanța, 10.500 metri pătrați, unde ulterior a fost ridicat complexul.În 1994, S.C. Sim Holding Cleaner SRL a închiriat o parte din demisolul complexului Dobrogea, 375 metri pătrați, de la Federalcoop, proprietarul de drept al complexului, la momentul respectiv.12 ani mai târziu, timp în care în spațiul respectiv a funcționat o spălătorie, SC Sim Holding Cleaner SRL a fost executată de fisc pentru datorii la bugetul de stat. Atunci, ANAF a scos la licitație tocmai spălătoria respectivă, cu tot cu rampa complexului, ușa și pereții care erau deținute, pe hârtie, de Federalcoop.„În momentul în care a fost scos la licitație spațiul, care de fapt, fusese al nostru, am aflat că nu mai era, că Primăria Constanța îl vânduse de mult firmei Sim Cleaners. Cum s-a putut face acest lucru când noi aveam actul de proprietate și exista un contract de închiriere pentru spațiul respectiv, nu am putut fi lămuriți nici în ziua de astăzi. Așa a ajuns o parte din demisolul nostru la avocatul Sorin Șandru, care l-a cumpărat la licitație. Curios este că în contractul de vânzare cumpărare apare o altă adresă decât cea la care se află imobilul, bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 122 și nu nr. 194, unde este amplasat complexul Dobrogea, lucru care ridică un semn de întrebare asupra legalității înstrăinării acestei porțiuni de teren. Ulterior, am contestat licitația, însă ANAF nu a ținut cont de niciun document”, a mai spus Daniel Nedelea.Iar problemele grave abia atunci au început, căci noul proprietar a pus stăpânire și pe rampă și pe restul subsolului, a construit un zid prin care să blocheze accesul în zona tehnică a complexului și a refuzat permanent orice dialog cu reprezentanții UJCC.Din 2012 și până în prezent, în ciuda plângerilor nenumărate către Primăria Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul de Stat în Construcții, nu s-a făcut nimic. Autoritățile au venit pe rând, au constatat absurdul situației, au dat chiar și amenzi pentru construirea zidului fără autorizație de construcție, dar lucrurile au rămas la fel.„Am dat în judecată firma respectivă, care, la un moment dat dorea să intabuleze clădirea și am reușit să blocăm procedura. Am sesizat primăria, s-au făcut cercetări la fața locului, rapoarte, scrie că s-a încălcat legea, dar zidul este tot acolo. Spațiul respectiv nu este funcțional, nu este conectat la utilități. Însă până ne judecăm trebuie să introducem cazanul, de care avem nevoie”, ne-a mai spus repre-zentantul complexului.Am dorit să discutăm și cu avocatul Sorin Șandru, aflat în prezent sub control judiciar, fiind suspectat de trafic de influență și spălare a banilor, însă acesta nu a putut fi contactat.