Afacere scandaloasă la Techirghiol! Sforile, trase la cel mai înalt nivel

Din nou cu întârziere

Am citit despre aceasta crima suprarealista in progres, acum câteva zile, pe EVZaluzii. Inca nu cred ca e adevărat! Am vrut sa va atenționez la timpul respectiv, comentând la unul din articole. Dar sunt extrem de ocupat. Regret ca nu am facut'o. Criminalii adevărați sunt Jewrmaniaci. O firma din Jewrmania ii plătește pe nebunii-de-legat din Kkransebesz care, la rândul lor, i'au MITUIT pe psihopatii din Bukkresti sa le dea nămolul in "exploatare"; nămol ce va fi "exportat" in Jewrmania, pt ca asa e...cool in kkpIUDALismul ultracleptomaniac. Argumentul NEBUNULUI gnom de afuckeri din Kkransebesz, e ca așa fac Zsidanii la Marea Moarta(???) Uimitor, un descreierat ce, sigur, nu a văzut Marea Moarta, ii terorizează pe Rromarlani si Romani cu problema zsidaneasca. Am fost la Marea Moarta. Nu poți compara micul ghiol cu marea. Nu nămolul este exploatat industrial. In MM sunt alte minerale folosite in industria chimica. Localnicii TREBUIE sa le dea o lecție psihopaților politicastri, guvIUDErnanti si nebunilor din Kkransebesz! Cu acest scandal, antiromânismul a ajuns la apogeu! Dacă STREINII rapace, inconștienți, vor sa ne FURE si nămolul, înseamnă ca URA lor împotriva fostei Romanii, e disperata! Le'a mai rămas sa ne fure si...praful de pe toba. Aferim!