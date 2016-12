Aerul condiţionat sporeşte capacitatea de muncă

Aerul condiționat sporește capacitatea de muncă

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dispozitivul, inventat în 1902, a făcut să crească economia, a dus la dezvoltarea cinematografiei, a televiziunii, dar și a industriei IT, având un rol uriaș în crearea societății moderne, notează The Atlantic, sub titlul "Cum a modernizat aerul condiționat America". Introducerea aerului condiționat a revoluționat lumea arabă, potrivit dcnews.ro. Acolo se muncea mai mult noaptea, iar după introducerea aerului condiționat s-a putut munci și ziua.În România, populația a putut beneficia de aparate de aer condiționat abia după 1990. Acestea nu aveau și funcție de încălzire ca în prezent, ci doar de răcire. Primele sisteme de climatizare apărute în România aveau un preț apropiat de 1.000 de dolari.