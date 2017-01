Adulţii intoxicaţi cu ciuperci otrăvitoare au fost externaţi

Adulții intoxicați cu ciuperci otrăvitoare au fost externați

Constănțenii din cartierul Palas, transportați, luni seară, la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) după ce au consumat ciuperci otrăvitoare au fost externați. Dintre cele 12 persoane care s-au prezentat la Urgență, cu simptome de intoxicație, medicii au hotărât ținerea sub observație medicală a cinci adulți și trei copii. Dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al spitalului, a precizat că starea de sănătate a celor cinci adulți internați cu intoxicație a fost stabilizată, iar în cursul zilei de ieri au fost făcute formalitățile de externare. „Cei trei copii, în vârstă de cinci, doi și respectiv un an și șapte luni vor mai fi ținuți câteva zile sub supraveghere medicală, dar și starea lor este bună”, a afirmat medicul. Reamintim că pacienții au mâncat preparate culinare din ciuperci toxice culese de pe câmp, din zona Triajului CFR Palas.