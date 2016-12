Adolescenţi căzuţi în patima băuturii! Cum îşi pot distruge viaţa tinerii

Adolescenți căzuți în patima băuturii! Cum își pot distruge viața tinerii

„Prima dată am băut la banchetul de la sfârșitul clasei a VIII-a. Apoi la ziua unui coleg, după examenul de capacitate, apoi la balul bobocilor, de la începutul clasei a IX-a, după care a devenit un obicei ca la fiecare ieșire în club cu colegii să ne comandăm sticle cu whiskey sau votcă și să bem toți, inclusiv fetele. Regula era să spunem acasă că rămânem la câte un coleg, ca să nu se prindă părinții”, poves-tește nonșalant un elev de clasa a IX-a din Constanța. El consideră că băutura face parte din distracție și că nu e nimic rău în asta, mai ales dacă nu devine un obicei zilnic.De altfel, potrivit unui studiu recent, realizat de UNICEF în țara noastră, aproximativ jumătate din adolescenții fete și băieți cred că alcoolul consumat ocazional nu face rău. Cifrele mai arată că unu din doi adolescenți peste 14 ani a consumat alcool cel puțin o dată în viață. Asta deși mai mult de trei sferturi dintre băieți și peste jumătate dintre fete cred că alcoolul poate duce la probleme neurologice.Pornind de la aceste date îngrijorătoare, UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Institutul Național de Sănătate Publică și Consiliul Național al Elevilor, a lansat, la sfârșitul acestei săptămâni, o campanie națională de prevenire a comportamentelor la risc.Un fenomen din ce în ce mai răspânditIntitulată „Chiar și o dată este prea mult!”, campania are rolul de a atrage atenția adolescenților asupra unor consecințe imediate ale consumului de alcool, chiar și ocazional. Încearcă astfel să răspundă fenomenului tot mai răspândit de consum de alcool în rândul adolescenților și pentru a oferi informații relevante, care să demitizeze unele dintre credințele care încurajează consumul de alcool.„Cred că o astfel de inițiativă nu este doar deosebit de utilă, dar, în același timp, provocatoare, deoarece ne propune să ne aplecăm asupra fenomenului riscului alcoolismului nu numai din perspectiva tratamentului patologiilor asociate consumului de alcool, ci și din perspectiva prevenirii acestui fenomen”, este de părere Patriciu Achimaș Cadariu, ministrul Sănătății.Una spun, alta facPotrivit studiului UNICEF, adolescenții încep să consume tutun, alcool sau droguri ilegale la o vârstă medie de 13 - 14 ani. Ei declară că sunt împotriva acestor practici și par să fie conștienți de consecințele negative pe care astfel de comportamente le pot avea asupra dezvoltării lor; cu toate acestea, declarațiile sunt contrazise de practicile pe care le adoptă. Alcoolul este utilizat ca instrument de reglare emoțională de către adolescenții de 14 - 18 ani, fiind fie modalitate de a obține plăcerea sau când apar emoțiile negative disfuncționale - depresie.„Suntem foarte mândri că am dezvoltat această campanie împreună cu adolescenții. Ei au fost consultați permanent, iar opiniile lor ne-au ajutat să creionăm o campanie mai bună. Pe de altă parte, parteneriatele cu MS, MTS, INSP și CNE ne vor ajuta să transmitem mesajele pe mai multe canale astfel încât ele să fie mai bine recepționate de către adolescenți. Vom continua să sprijinim toate eforturile Guvernului de a întări sistemele de sănătate, educație și protecție pentru a forma o generație de adolescenți sănătoși, fericiți și responsabili”, spune și Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România.Mesaje pe înțelesul lorCampania se adresează în principal adolescenților cu vârste între 12 și 14 ani, pentru că în jurul acestor vârste ei încep să adopte anumite obiceiuri. Mesajele campaniei îi informează că și consumul ocazional de alcool este periculos, că printre consecințe sunt și problemele neurologice și că există o legătură directă între consumul de alcool și debutul consumului de alcool. Mesajele vor fi transmise publicului larg timp de nouă luni, începând cu luna aprilie 2016, prin intermediul televiziunii, radioului, Internetului și a materialelor tipărite.