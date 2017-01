Administratorul unei asociaţii de proprietari nu a plătit nicio factură în 2007

Administratorul unei asociații de proprietari nu a plătit nicio factură în 2007

Povestea datoriilor asociațiilor de proprietari merge mai departe. Locul 10 în topul celor mai mari datorii față de RADET este ocupat de Asociația de proprietari numărul 285, de pe Strada Unirii: 124.500 de lei de plată încă din decembrie 2006, dintre care 82.800 de lei debitul față de regie și 41.700 de lei penalități. În 2007, administratorul nu a făcut nicio plată în contul asociației, deși banii i-a încasat de la proprietari. Datoria asociației de proprietari numărul 285 are o vechime de cinci ani. Primele sesizări din partea proprietarilor împotriva celei care era administrator atunci, Mirela Tudor, au apărut încă din anul 2003, când oamenii au observat că, deși ei erau cu plata la zi, banii strânși nu ajungeau la RADET. „Noi am tot făcut drumuri la RADET, soțul meu s-a implicat de mulți ani. Pe noi ne-a deranjat, ca proprietari, că plăteam, dar administratorul «uita» să plătească mai departe. Am descoperit, când am fost la RADET, că adminis-tratorul nu plătise lunar și nici măcar din șase în șase luni”, ne-a povestit o proprietară. O mână o spală pe cealaltă De-a lungul timpului, asociația a primit repetate somații din partea regiei, dintre care două doar în 2008, în iulie și septem-brie. După cum ne-au spus proprietarii, în anul 2007 nu s-au efectuat deloc plăți către RADET. „Se acoperă între ei, își văd doar interesul lor. Administratorul are mai multe asociații, cel puțin așa știm noi, și a folosit banii să acopere datoriile care apăruseră și în celelalte părți. Care sunt asociațiile sau cât avea de plată la fiecare, nu se știe, dar e clar că n-a avut nicio problemă să folosească banii noștri în folosul ei. Toate vacanțele ei, toate cumpărăturile substanțiale au fost făcute tot din banii pe care i-a luat”, a mai adăugat proprietara. Auzind care este subiectul care ne interesează, o altă vecină ne-a ajutat să elucidăm problema. Asociația este compusă din două blocuri, C1 și C2. Proprietarii care au și ei datorii enorme, de mii de lei, sunt bănuiți de cei care sunt cu plata la zi că au fost tolerați și acoperiți de Mirela Tudor. „Adevărul este că femeia asta (n.red. administratorul) nici măcar nu a dat banii la RADET și peste tot. Normal că avem datorii dacă ea nu a plătit. Totuși, eu cred că este și vina celor care au datorii. Nu trebuie să suportăm noi datoriile lor. Lor de ce nu le-a spus administratorul nimic atâta timp și acum ne cere să rezolvăm situația?”, se întreabă Lenuța Vasile, care locuiește la blocul C2. Deocamdată, doar amenințări Nici la blocul C1 situația nu este mai bună. Florica Jianu, care locuiește la scara C a blocului, ne-a spus că asociația nu a fost, încă, dată în judecată de RADET pentru recuperarea datoriei, dar a fost avertizată că nu va avea căldură. În cazul în care pierde procesul, asociația va plăti atât întregul debit, cât și plățile de judecată. „Până acum, s-au primit doar amenințări că ne vor opri apa caldă și că nu ne vor da căldură la iarnă. Cu ce suntem noi vinovați dacă noi avem chitan-țele de la plăți și tot ni se cere să plătim noi datoria? Femeia asta ne-a mâncat banii. Nu văd de ce ar trebui să dăm noi câte 20 de milioane de familie, adică datoria împărțită la 50 de apartamente. De unde să dăm?”, a reclamat interlocutoarea noastră. Facturi dublate Dacă unii afirmă că administratorul a omis să plătească facturile și și-a însușit banii, alți vecini merg mai departe cu acuzațiile. „Noi nu am stat să urmărim ce se întâmpla, să întrebăm de ce erau datorii. După ce a izbucnit scandalul, care s-a terminat cu înlocuirea administratorului, ne-am dat seama că ea umfla și facturile. Un exemplu: noi aveam de suportat, într-o perioadă, o diferență la facturi de aproape 15 metri cubi de apă. Asta înseamnă mulți bani, deja îți sare în ochi. Oamenii din cartier nu sunt genul care se uită la orice mică diferență. Știu că au de plătit și plătesc, dar atunci era prea mult” ne-a spus Nicolae Bajdan, și el la curent cu situația. Cât despre fostul administrator, parcă l-ar fi înghițit pământul. Am mers din bloc în bloc, din ușă în ușă, sperând să îl găsim, dar nu am avut succes. Un vecin care nu îi cunoștea exact adresa ne-a spus că nu a mai fost văzut de mult timp prin cartier, de parcă nu ar fi lăsat în urmă nicio datorie pe care să o regrete.