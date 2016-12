Administraţia Naţională "Apele Române" sărbătoreşte Ziua Mondială a Apei

Administrația Națională "Apele Române" sărbătorește Ziua Mondială a Apei

În fiecare an, pe data de 22 martie este sărbătorită Ziua Mondială a Apei. Astăzi, are loc sesiunea de lucrări dedicată acestui eveniment cu tematica „Apa și dezvoltarea durabilă”, ce se va desfășura în cadrul Universității Tehnice de Construcții București.Participă ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ivan Patzaichin de la Asociația „Ivan Patzaichin”, dar și numeroase personalități din mediul științific și academic, reprezentanți ai autorităților competente, precum și alți invitați.Conceptul de „dezvoltare durabilă” a apărut ca o recunoaștere a faptului că Terra are o capacitate limitată de a satisface cererea tot mai mare de resurse naturale din partea sistemului socio-economic și, în acest sens, trebuie luate măsuri în vederea atenuării efectelor distructive ale folosirii lor. Realizarea obiectivelor dezvoltării durabile depinde într-o măsură foarte mare de managementul resurselor de apă, apa fiind un factor esențial pentru existența vieții și pentru dezvoltarea socio-economică. Astfel, managementul apelor trebuie să ofere soluții pentru asigurarea, în prezent și în viitor, a necesarului de apă al populației și economiei, pornind de la caracterul regenerabil, dar limitativ, al resurselor de apă, precum și de la principiile gestionării pe bazine hidrografice a resurselor de apă de suprafață și subterană, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, în contextul atingerii țintelor privind dezvoltarea durabilă.La nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă din țară au loc pe parcursul a două săptămâni o serie de evenimente și activități educative în școli și licee. Scopul lor este formarea unui comportament ecologic al elevilor, prin stimularea motivației pentru protecția apelor, dar și promovarea unei atitudini prietenoase, responsabile față de acest factor important de mediu.