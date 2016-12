Adio creşteri salariale la bugetari? Guvernul atacă la CCR toate "pomenile electorale"

Adio creșteri salariale la bugetari? Guvernul atacă la CCR toate "pomenile electorale"

Ieri, Guvernul a contestat la Curtea Constituțională patru legi adoptate de Parlament, care acordă diverse sporuri și stimulente financiare în mai multe domenii. Una dintre ele crește cu aproape 60 de procente salariul unor angajați de la Ministerul Transporturilor, peste nivelul decis de Executiv pentru majorarea salariilor din domeniul bugetar. Dacă s-ar aplica decizia parlamentarilor, ar însemna că lefurile acelor angajați ar crește cu 150%.Proiect de lege care modifică Statutul funcționarilor publiciGuvernul a sesizat CCR cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Statutul funcțio-narilor publici, adoptat de Parlament în 22 iunie. Concret, Guvernul a cerut CCR exercitarea controlului de constituționalitate asupra amendamentelor aduse acestei legi, adoptate în plenul Camerei Deputaților în calitate de cameră decizională, având mai multe obiecții.„Unul dintre amendamentele adoptate la acest proiect de lege vizează reglementarea acordării, pentru personalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), inclusiv demnitarii, a unui spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de 50%, aplicat salariului de bază lunar, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază”, se spune în comunicat. Acordarea unui astfel de spor de risc ar avea, după calculele Guvernului, un impact bugetar de circa 1,89 milioane de lei în plus față de cheltuielile de personal aprobate în bugetul instituției pentru anul 2016.De asemenea, Guvernul a sesizat CCR cu privire la Legea pentru completarea Legii-cadru numărul 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată de Parlament în 8 iunie 2016. Guvernul a cerut Curții exercitarea controlului de constituționalitate a dispozițiilor acestei Legi, având mai multe obiecții asupra unor articole ce au fost introduse în actul normativ și adoptate în plenul Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională.„Acordarea unei majorări salariale suplimentare doar pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor are caracter discriminatoriu și va duce la inechități între personalul din aparatul propriu al ministerelor. Măsura contravine astfel scopului art.3, anume de a elimina diferențele de salarizare pentru muncă egală în unități similare”, explică Guvernul.Executivul mai precizează că, prin aplicarea cumulată a prevederilor ordonanței cu amendamentul adoptat de Parlament, personalul din Ministerul Transporturilor ar urma să beneficieze de o creștere salarială de peste 150%, comparativ cu luna septembrie a anului trecut.Stimulentele din Sănătate, impact financiar suplimentar de 5,5 miliardeNu în ultimul rând, Guvernul a sesizat CCR cu privire la dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, adoptată de Parlament în 22 iunie. În acest sens, Guvernul are obiecții asupra modificărilor aduse actelor normative, modificări adoptate în plenul Camerei Deputaților și care dau posibilitatea Ministerul Sănătății, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie să poată acorda personalului medical și de specialitate stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară.În sesizare, Guvernul arată că „începând cu anul 2011, salarizarea personalului din sectorul bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a legilor de salarizare elaborate în baza prevederilor acestei legi.(...) Pe de altă parte, adoptarea acestor măsuri ar putea conduce la un impact financiar suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat aferente 2016 de circa 3,2 miliarde de lei, respectiv 5,5 miliarde de lei în 2017”.