Activi pe piaţa muncii, dar fără diploma în buzunar

Activi pe piața muncii, dar fără diploma în buzunar

Social DOers organizează, marți, cea de a treia întâlnire a Coaliției ONG pentru Drepturile Tinerilor NEET, care reunește 33 de organizații, cu scopul de a elabora un plan strategic pentru problemele celor care nu sunt activi pe piața muncii sau într-o formă de învățământ, informează Agerpres.Potrivit sursei citate, Coaliția reunește 33 de organizații de nivel național și local din România și are scopul de a reprezenta interesele tinerilor în situații NEET (Not in Employment Education or Training), tineri care nu sunt activi pe piața muncii, nu sunt încadrați într-o formă de învățământ și nu participă la alte activități de formare profesională.Un procent de 17% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 15 și 24 ani, respectiv 24,6% dintre cei cu vârste între 25 și 29 ani se află în această situație, conform comunicatului semnat de Veronica Ștefan, coordonatorul Coaliției.