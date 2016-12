Acoperişul Grupului Şcolar „Carmen Sylva” a cedat la câteva luni de la reabilitare

Acoperișul Grupului Școlar „Carmen Sylva” a cedat la câteva luni de la reabilitare

Acoperișul de la Grupul Școlar „Carmen Sylva” din Eforie Sud a căzut la câteva luni după ce a fost refăcut. Din fericire, niciun copil nu a fost rănit și, cu toate că acum bucăți de țiglă se desprind din cauza vântului, nimeni nu face nimic. Directorul școlii îl acuză pe primar, primarul spune că nu are nicio vină, iar firma care s-a ocupat de acoperiș susține că nu a fost anunțată de directorul școlii. Directorul Grupului Școlar „Carmen Sylva” din Eforie Sud, Silviu Becherescu, este îngrijorat de viața copiilor care învață în instituția pe care o conduce. Motivul neliniștii este acoperișul școlii care a cedat la doar câteva luni după ce a fost refăcut exact în zona de acces a copiilor. „Lucrarea este angajată de primărie, nu este finalizată, însă are recepția făcută. Noi suntem doar beneficiarii contractului 16026 din 17.12.2007\", menționează directorul. Vechiul acoperiș avea găuri, de aceea a fost luată decizia de reabilitare. Lucrarea a început în primăvară și, nici până acum nu a fost finalizată. Mai mult decât atât, nici ceea ce s-a executat până în prezent nu a durat. În curtea interioară stăteau, într-un colț, bucăți de țiglă desprinse de vânt, puse una peste alta. „Au căzut coamele, iar bucățile de țiglă s-au desprins”, ne explică Eugen Toma, directorul adjunct al grupului școlar. Silviu Becherescu refuză să plătească lucrarea care se ridică la 240.000 lei. Primăria Eforie, autoritatea contractantă Societatea care s-a ocupat de acoperiș este SC Ansiva Construct din Constanța. Reprezentantul firmei, Vasile Bărgan, recunoaște că firma SC Ansiva Construct s-a ocupat de acoperiș, dar se apără, spunând că nu a fost anunțat că au apărut probleme. Doar după sesizarea noastră a promis că se va duce în control. Silviu Becherescu este fost primar în Eforie. Actualul primar, Ovidiu Brăiloiu, îl acuză: „Este lucrarea lui, dânsul este ordonator de credite, el angajează, el plătește, el este responsabil de tot”, susține primarul. Nu este singurul lucru care i se impută fostului primar. Brăiloiu acuză conducerea școlii că a refuzat să primească 66 de calculatoare. „Ne-am rugat de el trei săptămâni să primească calculatoarele, de abia le-a preluat în urmă cu câteva zile”, ne-a spus Brăiloiu. Viorica Greceanu, administrator public în cadrul primăriei Eforie, ne-a explicat cum a fost încheiat contractul: „Anul trecut au fost dați bani de la Ministerul Educației și Cercetării, doar că ei nu au putut să-i cheltuiască pentru că nu aveau codul SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice). Neavând acest cod, nu au putut să organizeze licitație. Aici am intervenit noi, primăria, și am organizat licitația publică. Au fost cumpărate mai multe caiete de sarcină, însă s-au prezentat trei ofertanți. Noi am fost doar autoritatea contractantă”, ne spune Viorica Greceanu. Pentru că lucrarea nu este finalizată, Eugen Toma susține că nu se pune problema de garanție. Singurii care vor fi afectați, în cazul în care lucrarea nu se reface, vor fi elevii, care sunt posibile victime ale inconștienței unor constructori.