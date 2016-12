Aberaţii "a la Constanţa"! Maşinile stau pe trotuar, pietonii merg pe carosabil

6

La Sfantu' Asteapta

Problema se rezolva nu cand ii tuna cuiva de la primarie,ci cand populatia va iesi o saptamana in numar foarte mare in strada si va cere imperativ sa se rezolve problemele. Cum credeti ca s-au rezolvat lucrurile in tarile azi numite civilizate,doar asa mioritic,prin cereri si milogeli ?!!! Asteptati mult si bine pana se aproba cererile sau si mai bine,carati-va toti in strainatate definitiv... Afara iese lumea in strada si daca se scumpeste berea cu cinci centi sau alte motive mici,la noi nici daca s-ar taia din nou salariile cu 50 % nu ar iesi decat o mie-doua de batrani .Asteptati sa faca primaria,pana la Sfantul Asteapta... Da,imediat va fi bine,toti alesii iubesc alegatorii si dupa vot,da,asa sa credeti,......