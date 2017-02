A venit primăvara! Mărţişoare reduse de la supermarket sau la suprapreţ, în stradă?

A venit primăvara! Mărțișoare reduse de la supermarket sau la suprapreț, în stradă?

În ultima zi de iarnă, constănțenii au dat năvală la mărțișoare. Șnurulețe alb-roșii, brățărele cu talismane, broșe cu trifoi, floricele din ceramică pictată, fluturași din hârtie colorată, toate sunt înșirate pe mese sau pe panouri, la fiecare colț de stradă, în centru sau la gară. Iar comencianții nu duc lipsă de clienți, pentru că fiecare dintre noi avem cel puțin o persoană dragă,o prietenă, o colegă, o profesoară, o vecină, căreia vrem să-i facem ziua de 1 Martie mai frumoasă, oferindu-i un cadou simbolic sau mai consistent.Oferta este pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. „Avem și brățări și mărțișoare la 1 leu și la trei lei și la șase lei, avem și broșe cu cristale Swarovski, la 20, 25 de lei. Cine vine la noi nu poate să plece cu mâna goală, pentru că avem de toate pentru toți. Suntem mulți, dar este clientelă pentru toată lumea: acum merg foarte bine mai ales mărțișoarele handmade, dar unele sunt de proastă calitate și scumpe. Așa că oamenii preferă să cumpere o bijuterie mică, pentru că femeile nu au niciodată suficiente bijuterii”, ne-a spus Maria, o comerciantă de pe strada Ștefan cel Mare.În apropiere, o altă comerciantă vinde brățări din pietre semipre-țioase. Prețurile sunt în funcție de model și pornesc de la trei lei și pot ajunge și la 50 de lei.„Modelele sunt deosebite și pietrele nu sunt plastic ordinar. Sunt produse de calitate, pentru un cadou frumos și de apreciat!”, ne-a explicat femeia.„De-ar fi Mărțișorul de două ori pe an…“În fața Gării, același peisaj pestriț, dar alți afaceriști de ocazie. Oamenii sunt dispuși să negocieze, pentru cine cumpără cantități mai mari, dar nici prea mult, că nu mai fac profit.„Am vândut mult în ultimele zi, dar astăzi (n.r. ieri - 28 februarie), am avut cel mai aglomerat. Și anul trecut am stat tot aici și pe 1 martie am avut cei mai mulți clienți. Așa că mâine sper să termin toate mărțișoarele. Dacă îmi mai rămân, o să le dau mai ieftin, că nu merită să le țin degeaba, până la anu’. Cine știe ce o mai fi la anu’. Măcar îmi recuperez banii. Oricum am câștigat cât pentru câteva luni. De-ar fi Mărțișorul de două ori pe an, oameni ne-am face!”, glumește un vânzător pus pe șotii. Bărbatul pare că are comerțul în sânge: nu lasă pe nimeni să plece de la masa lui fără să fi cumpărat măcar un fir de ață colorată.Mărțișor de supermarketÎn ultimii ani, însă, aceștia par să se descurce tot mai greu, comerțul cu mărțișoare mutându-se în supermarket-uri și mall-uri. Așa se face că aceeași brățară pe care o găsești pe stradă cu cinci lei o poți cumpăra cu 2,99 lei în supermarket sau hipermar-ket. Produsele handmade se dau cu prețuri între 6 și 10 lei și, dacă nu te grăbești, de astăzi le găsești și la reducere.Un cadou dulceLa concurență cu mărțișoarele sunt și cutiile cu bomboane sau cutiile cadouri cu cosmetice.„Prefer să le ofer doamnelor un mic dar dulce, pe care cu siguranță îl vor savura. Cui nu-i place ciocolata! Mărțișoarele sunt demodate. Femeile nu le mai poartă în piept, cum era pe vremuri. Unele le pun la mână, dar o bomboană este întotdeauna bine venită!”, ne-a dezvăluit un constănțean aflat la cumpărături, în supermarket.Și cum unui mărțișor, fie el dulce, îi stă bine însoțit de o floare, comercianții de flori și-au înnoit stocurile și au pregătit, la rândul lor, prețuri speciale. Ghiocei la 2 lei buchetul, zambile și frezii la 5 lei firul, lalele la 4 lei firul găsești, de asemenea, la fiecare colț de stradă. Buchetele mai sofisticate depășesc 20, 30 de lei, iar aranja-mentele în cutii sunt între 15 și 40 de lei.Însă, nu dimensiunea sau prețul unui mărțișor contează, ci gestul de a-l oferi și zâmbetul sincer al acelei care îl primește.