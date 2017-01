"A trebuit ca Maya să vină pe lume prematur iar mamei să i se amputeze piciorul" / Drama tinerei pe care medicii încearcă s-o salveze

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără din Vrancea, însărcinată, s-a sacrificat pentru a naște cu bine copilașul. Acum, medicii încearcă să-i salveze și ei viața. Familia și prietenii au făcut un apel public de ajutor, încercând acum să facă tot posibilul ca Roxana să-și poată crește copilașul pentru care e posibil să fi făcut sacrificul suprem."Roxana este una dintre cele mai blande si calde fiinte existente și a aflat intr-o zi de ianuarie, anul trecut, la varsta de 26 ani, ca este gravida. Toata fericirea, emotiile si implinirea i s-au naruit in luna a patra de sarcina, atunci cand, de la o banala durere de genunchi s-a ajuns, după analize si investigatii dure, pana la crudul diagnostic de tumoare maligna. Micuta Maya era singura speranta si incurajare in noptile albe pline de lacrimi si intrebari fara raspuns ale mamei ei. Din nefericire doctorii au pus-o pe Roxana in cea mai grea cumpana,intreband-o ce alege, pe Maya sau propria-i viata. Roxana a ales-o pe Maya, deoarece, pentru ea, aceasta este viata. Pentru a supravietui a trebuit ca Maya sa vina pe lume prematur iar mamei sa i se amputeze piciorul. Roxana a vazut-o pe Maya doar la nastere cateva secunde, urmand ca ea sa fie ținută la incubator iar Roxana trimisa la alt spital pentru amputarea piciorului. Dupa o luna s-au reintalnit si parca totul revenea la normal. Roxana a dat dovada de mult curaj si optimism in ciuda durerilor groaznice avute dupa operatie, incurajata fiind de toti cei apropiati sa treaca si sa-si accepte „noua viata", iar tot ce conta era linistea ce o gasea tinundu-si fata in brate. La scurt timp, intr-o noapte nu a mai putut respira foarte bine si a fost internata din nou, afland ca boala si-a facut din nou aparatia, de data aceasta fiind diagnosticata cu metastaza pulmonara. Nici Roxana nici familia ei nu au renuntat la lupta si au plecat de urgenta catre o clinica din Turcia pentru a o restabili. In prezent s-au inceput sedintele de chimioterapie iar costurile sunt foarte mari si din acest motiv Roxana are nevoie de ajutorul nostru pentru a castiga lupta si pentru a reveni acasa alaturi de Maya", se arată în apelul publicat pe Facebook."Săptămâna trecută a făcut prima cură. Medicamentele deja au început să-și facă efectele. La fiecare 21 de zile noi trebuie să venim aici, pentru ca Roxana să facă încă o cură. Fiecare intervenție costă 3500 de euro. E foarte mult și de aceea, suntem recunoscători tuturor celor care ne pot ajuta. Acum, pentru că soția mea este dependentă de oxigen, nu poate fi transportată în țară și să revenim apoi după 21 de zile. Vrem să rămână aici, în spital, iar costurile, vă dați seama, sunt foarte mari. Maya a rămas acasă, se ocupă de ea mama mea. S-a pensionat și ea, nu avea altă alternativă ca să stea cu fata", a spus Alin Cristian Dragomir, soțul Roxanei, citat de observator.tvClick AICI dacă vreți s-o ajutați pe Roxana.