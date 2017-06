A reînceput programul Banca de Alimente

in perioada 10 Aprilie - 10 Mai, oricine dorește poate dona alimente greu perisabile sau bani pentru persoanele și familiile defavorizate, prin intermediul urnelor special amplasate la casele de marcat și la ieșirea din magazinelor Carrefour.entru al optulea an consecutiv, între 10 Aprilie si 10 Mai, Carrefour România, în parteneriat cu Crucea Roșie Română, organizează campania Banca de Alimente si o extinde în 63 de magazine ale grupului Carrefour: 32 de hipermarketuri, 27 de supermarketuri Billa si 4 supermarekturi Market, magazine Billa recent remodelate. Proiectul Crucii Roșii Române, Banca de Alimente, face parte din campania internațională de colectare de alimente, coordonată de Fundația Carrefour, care se desfășoară simultan în 10 țări în care grupul Carrefour este prezent. Astfel, pe parcursul întregii luni, oamenii pot dona alimente greu perisabile sau bani pentru persoanele și familiile defavorizate, prin intermediul urnelor special amplasate la casele de marcat și la ieșirea din magazine.Proiectul umanitar Banca de Alimente a fost lansat de Crucea Roșie Română în anul 2009 ca o soluție imediată de ajutorare a persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici. Acesta constă în colectarea de alimente greu perisabile sub formă de donație de la clienții magazinelor partenere și distribuirea acestora sub formă de pachete la domiciliul beneficiarilor. Pachetele cu alimente cântăresc, fiecare, cate 12 kg si conțin alimente de baza precum: ulei, zahăr, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau pește, conserve de legume, biscuiți și alte produse alimentare.Cu sprijinul Carrefour România, proiectul a reușit timp de opt ani să vină în ajutorul a peste 114.800 de familii nevoiașe, cu aproximativ 650.000 kg de alimente greu perisabile colectate. Beneficiarii sunt bătrâni, familii cu mulți copii și cu situație materială precară, familii monoparentale, copii cu dizabilitați proveniți din familii sărace. Aproximativ 2 500 de voluntari în fiecare an s-au dedicat acestui proiect prin activități de promovare, colectare și distribuire de alimente la domiciliul beneficiarilor.”În cadrul Carrefour, încercăm de fiecare dată să oferim o mână de ajutor persoanelor defavorizate. Programul Banca de alimente, derulat în parteneriat cu Crucea Roșie, devine deja un proiect de tradiție pentru noi, participând activ la realizarea sa încă din 2009. Anul acesta ne-am propus să ne mobilizăm si mai mult, iar împreună cu clienții nostri din peste 60 de magazine ale Grupului Carrefour, ne vom uni intr-un efort comun, ce-și propune să vină în sprijinul celor ce nu au posibilitățile materiale de a se bucura de o masă caldă. Ne bucura foarte mult faptul ca o data cu lansarea acestei noi campanii, am reusit sa aducem acest proiect frumos in regiuni ale tarii pe care pana acum nu le atingeam, lucru care nu face decat sa ne mareasca sansele de reusita. Alaturi de Crucea Rosie ne dorim sa Hranim un vis: o lumea fara foame”, a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing și Comunicare, PR și Solidaritate, Dinamică Comercială și Pricing Carrefour România.Campania de colectare de alimente se va desfășura timp de o lună și va avea loc în toate cele 63 de magazine (hipermarketurile Carrefour, supermarketurile Market si Billa) din: București, Alba, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Bacău, Cluj, Constanța, Drobeta, Focșani, Galați, Giurgiu, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Sibiu, Slatina, Sfântul Gheorghe, Suceava, Târgu Jiu, Timișoara.