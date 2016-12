A murit DELFINUL PEI-PEI de la Delfinariul Constanţa. GALERIE FOTO

4

si totusi

Din ce stiu delfinii din Marea Neagra sunt din alta specie si nu sunt la fel de usor de dresat sau la fel de inteligenti. Ssincer, nu am vazut prin nici un delfinariu, nici in filne, documentare, etc, decat delfini dresati din specia celor din acvariul CT. Acum pe buna dreptate, se mai si moare, din cauze naturale, fara sa fie musai cineva vinovat de asta. Cred ca din reflex, noi ca natie, cautam vinovati pt orice, din instinct. Fruntea sus, au mai ramas doi, macar de lasa un pui in urma lui.