A început reabilitarea promenadei din Faleză Nord. Ce vrea să facă Primăria Constanţa

Vrăjeală electorala

At trebui sa nu ne plângem ca odată la câțiva ani este an electoral și se mai face puțin ceva în loc de nimic. Am fost obișnuiți prea mult timp cu prea puțin, asa ca atunci când se arunca un oscior ar trebui sa ieșim voioși la vot, sau măcar sa ne bucuram ca uite ce primim. Foarte convenabil pt acei putini să ne amăgească cu încă o vrăjeală înainte de alegeri. Am o propunere pentru voi: duceti-va dracului la beciul domnesc și lasati pe altii sa facă ce ați stricat