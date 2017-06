A început Rabla 2017. Ce maşini noi îţi poţi cumpăra cu bani de la stat

A început Rabla 2017. Ce mașini noi îți poți cumpăra cu bani de la stat

Rabla 2017 a pornit, ieri, la turație maximă. Statul pune la bătaie milioane de lei pentru românii care vor să își ia mașină nouă, indiferent dacă au sau nu una veche, de casat.Dealerii auto au pregătit încă de acum o lună oferte speciale cu acest prilej și se așteaptă la vânzări mari. Au propuneri atât pentru cei care vor să caseze mașina veche și să-și cumpere una nouă, cât și pentru cei care nu au o mașină veche, însă vor să-și ia una nouă cu ajutorul tichetelor de la stat. Și le oferă o mână de ajutor și celor care vor să scape de o rablă, dar nu intenționează să-și achiziționeze o mașină nouă.Oferta de mașini noi este foarte generoasă și, dacă nu știi dinainte cam ce vrei, doar bugetul te mai poate ajuta să te hotărăști. Practic, orice mașină nouă poate fi cumpărată folosind tichetele Rabla (în valoare de 6.500 de lei). Am luat și noi la rând dealerii și am strâns câteva din ofertele Rabla 2017.Duster la 11.950 de euroLa Dacia, de exemplu, am găsit Duster Ambiance de 1,5 litri, E6, cu ABS, ESP și funcție Eco Mode, la 11.950 de euro. Doritorii se pot înscrie în program direct pe site-ul dacia.ro și vor fi contactați ulterior de un agent. Dacă nu vă interesează un SUV Duster, puteți opta pentru noile Logan sau Sandero, Lodgy sau Dokker. Un Logan Acces de 75 CP ajunge, cu tichetul Rabla, 5.500 de euro cu TVA, în timp ce un Logan MCV cu toți atâția cai putere va fi 6.450 de euro. Noul Sandero este 5.700 de euro, iar Sandero Stepway cu 90 de cai putere ajunge la 9.100 de euro. Lodgy Ambiance este 11.300 de euro, iar Dokker este 10.200 de euro.În cazul în care optați pentru o mașină germană, la Volkswagen, sunt oferte speciale pentru programul Rabla. Modelul Up! pleacă de la 7.092,94 euro, Golf-ul cel mai ieftin este 12.066 de euro, Polo pornește de la 9.266 de euro, iar Jetta, de la 11.677 de euro.La Ford, modelul KA+ vine cu un preț special de 7.700 de euro, cu tot cu TVA, cu dotările din pachetul Essential, modelul Fiesta ajunge, cu tot prima de casare, 8.250 de euro, cu dotările din pachetul Trend, modelul Focus este 11.325 de euro, iar modelul EcoSport este 12.660 de euro.Șase modele Renault cu prețuri specialeNissan are preț promoțional la Juke, cu 12.970 de euro, iar la Opel intră în programul Rabla Clasic modelele Corsa, Astra I și Astra Sedan. Corsa 1,2 cu 70 de cai putere este 6.355 de euro, fără TVA, Astra I, 1,4 Turbo, este 9.109 euro, fără TVA, iar Astra Sedan - 10.727 de euro, fără TVA.La Renault sunt disponibile opt modele cu prețuri speciale prin Rabla Clasic. Clio de 1,2 litri și 75 cai putere costă 7.900 de euro cu TVA inclus, Clio Estate - 8.450 de euro, Captur Life Energy TCe 90 CP - 10.400 de euro, noul Megane Sedan Life TCe 130 CP - 12.150 de euro, noul Megane Life TCe 130 CP 12.600 de euro, noul Megane Estate Life dCi 90CP - 14.100 de euro, Kadjar Life TCe 130 CP - 14.500 de euro și Talisman Life Energy dCi 110 CO - 16.481 de euro.10.000 de euro reducere la Rabla PlusPentru cei care au în vedere să-și cumpere mașini electrice sau hibrid, Ministerul Mediului propune programul Rabla Plus, în cadrul căruia prima pentru o mașină electrică este de 45.000 de lei, iar pentru un vehicul hibrid este de 20.000 de lei. Partea bună este că ambele prime pot fi cumulate cu tichetele Rabla Clasic.Astfel, un Volkswagen e-Up! Poate fi cumpărat cu 15.000 de euro, cu 10.000 mai puțin decât fără tichetul Rabla Plus, un e-Golf este 27.000 de euro, un Renault Zoe este 10.082 de euro, un Renault Kangoo ZE este 6.840 de euro, un Mercedes Benz Clasa B Electric Drive este 29.000 de euro, un Kia Soul EV este 25.688 de euro, iar un BMW i3 este 23.000 de euro. Atenție, însă, prețul redus cu tichetul Rabla Plus nu include și taxa lunară pentru chiria bateriei.În ce privește mașinile hibrid de tip plug in, reducerea prin Rabla Plus este de aproximativ 4.400 de euro. Un VW Passat GTE ajunge astfel la aproximativ 34.000 de euro, un VW Golf GTE este în jur de 31.900 de euro, un Volvo XC90 T8 - 72.300 de euro, un Mitsubishi Outlander PHEV - 45.900 de euro, Audi A3 - 33.850 de euro, Audi Q7 - 81.859 de euro, Mercedes Benz GLE 500 e - 69.900 de euro, Mercedes Benz GLC Coupe 350e - 53.400 de euro, Mercedes Benz GLC 350e - 48.700 de euro, Mercedes Benz Clasa E 350e - 59.800 de euro, Mercedes Benz Clasa C T-Modell 350e - 48.600 de euro, Mercedes Benz Clasa C 350e - 46.900 de euro, BMW i3 REX - 35.700 de eurp, BMW Seria 2 iPerformance - 31.700 de euro, BMW Seria 3 iPerformance - 41.100 de euro, BMW Seria 5 iPerformance - 52.300 de euro, BMW i8 - 130.400 de euro.