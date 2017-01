A început programul de evaluare a stării de sănătate a populaţiei

A început programul de evaluare a stării de sănătate a populației

De ieri, a început programul națio-nal de evaluare a stării de sănătate a populației. Potrivit ministrului Sănă-tății, Eugen Nicolăescu, până la finele anului, 11 milioane de români urmează să-și facă analizele. Pacienții vor primi scrisori prin care sunt invitați să-și facă investigații medicale. Toți medicii de familie sunt obligați să participe la derularea acestui program. De asemenea, Casa Jude-țeană de Asigurări de Sănătate Constanța a încheiat contracte cu 22 de laboratoare de analize medicale. Unitățile au obligația de a merge și în localitățile din mediul rural pentru recoltarea analizelor pacienților de acolo, având drept puncte de recoltare cabinetele medicilor de familie. Aceștia vor stabili, în urma examenului clinic, ce analize va efectua fiecare pacient. În pachet sunt incluse nouă investigații: hemoleuco-grama (notarea globulelor albe și roșii), creatinina serică (pentru persoanele cu vârsta peste 50 de ani, dar și sub această vârstă care prezintă risc de afecțiuni renale), glicemia, sideremia (prezența fierului în sânge, analiză efectuată copiilor până în zece ani, gravidelor și femeilor peste 25 de ani), sumar de urină, colesterol seric total, colesterol HDL, trigliceride (analize efectuate persoanelor peste 40 de ani și sub 40 de ani, care prezintă risc). Analize vor face atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate. Nu vor fi incluse în program persoanele care în ultimele 30 de zile au efectuat investigații, dar și bolnavii cronici cunoscuți și dispensarizați de medicii de familie, care au efectuat analize în ultimele 90 de zile.De ieri, a început programul națio-nal de evaluare a stării de sănătate a populației. Potrivit ministrului Sănă-tății, Eugen Nicolăescu, până la finele anului, 11 milioane de români urmează să-și facă analizele. Pacienții vor primi scrisori prin care sunt invitați să-și facă investigații medicale. Toți medicii de familie sunt obligați să participe la derularea acestui program. De asemenea, Casa Jude-țeană de Asigurări de Sănătate Constanța a încheiat contracte cu 22 de laboratoare de analize medicale. Unitățile au obligația de a merge și în localitățile din mediul rural pentru recoltarea analizelor pacienților de acolo, având drept puncte de recoltare cabinetele medicilor de familie. Aceștia vor stabili, în urma examenului clinic, ce analize va efectua fiecare pacient. În pachet sunt incluse nouă investigații: hemoleuco-grama (notarea globulelor albe și roșii), creatinina serică (pentru persoanele cu vârsta peste 50 de ani, dar și sub această vârstă care prezintă risc de afecțiuni renale), glicemia, sideremia (prezența fierului în sânge, analiză efectuată copiilor până în zece ani, gravidelor și femeilor peste 25 de ani), sumar de urină, colesterol seric total, colesterol HDL, trigliceride (analize efectuate persoanelor peste 40 de ani și sub 40 de ani, care prezintă risc). Analize vor face atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate. Nu vor fi incluse în program persoanele care în ultimele 30 de zile au efectuat investigații, dar și bolnavii cronici cunoscuți și dispensarizați de medicii de familie, care au efectuat analize în ultimele 90 de zile.