A început goana după porcul de Crăciun!

Constănțenii au intrat în febra cumpărăturilor pentru masa de Crăciun. Gospodinele aleargă prin piețe și prin supermarketuri, orașul este un adevărat furnicar de câteva zile, de parcă mâine vine Crăciunul și nimeni nu a apucat să facă cele trebuincioase.În fruntea listei de cumpărături stă porcul. Pentru că majoritatea constănțenilor locuiește la bloc, oamenii preferă să cumpere bucăți de porc gata tranșate, pentru cârnați, răcitură, friptură sau câte o pulpă, două, să le pregătească singuri. Puțini mai sunt cei care mai cumpără un porc întreg, de la țărani, chiar dacă acesta este crescut în bătătură și este mai sănătos decât cel vândut în lanțurile de magazine.„De vreo doi ani nu mai luăm porc. Înainte ne duceam la țară, cumpăram un porc, îl tăiam acolo și îl tranșam acasă. O săptămână munceam într-una la tobă, lebăr, caltaboși, cârnați, rostuiam toată carnea, o sortam și o băgam la congelator. Acum, luăm doar cât ne trebuie pentru Crăciun, am desființat lada frigorifică, pentru că se aduna mult la factura de curent și nu se mai justifica. Găsești în magazine tot ce îți trebuie și după Crăciun, când ți-e poftă de ceva, te duci cumperi, faci răcitură, faci tot ce trebuie”, ne spune Maria Iovan, din Constanța.Prețuri mai mici în supermarketuriDe altfel, pentru ca să le ușureze munca gospodinelor, comercianții au pregătit pachete speciale. Poți cumpăra carne pentru sarmale, gata ambalată separat, pachete pentru răcitură, pachete cu organe, pentru tobă și lebăr. Prețurile în supermarketuri sunt semnificativ mai mici decât cele din piață. Dacă în magazine găsești pachetul pentru răcitură la 4,9 lei kilogramul, carnea de lucru la 10 lei și pulpa la 7 lei, în piață toate sunt cu cel puțin 2-3 lei mai scum-pe.„Noi aducem porci crescuți la țară, în ferme mici, hrăniți sănătos. Carnea are alt gust decât la porcii aduși cine știe de unde, pe care îi găsiți în supermarket. Merită să dai un ban în plus. Și oricum, și noi mai negociem la prețuri, atunci când se ia cantitate mai mare”, ne sfătuiește o comerciantă din Piața Griviței. Femeia dă capul întreg de porc cu 6 lei kilogramul, iar mațele pentru tobă și lebăr sunt 10 lei.Comenzi la catering pentru femeile ocupatePentru gospodinele mai ocupate, există și varianta comenzilor la firmele de catering din oraș. Acestea vă pot aduce direct acasă sarmalele gata fierte sau friptura gata împănată, numai bună de băgat la cuptor, cu o oră înainte de a sosi musafirii. Prețurile sunt însă pe măsură, astfel de servicii ajungând la sute de lei. 100 de sarmale pot să coste 100 de lei, iar kilogramul de friptură ajunge la 45 - 50 lei.